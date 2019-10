Expartner Dary Rolins Vlasák podlehl v den svých 45. narozenin rakovině

„Ať už je ti jenom dobře kamaráde. Budeš vždycky chybět,“ napsal ve středu jeden z nejbližších přátel Petra Vlasáka, rapper Jakub Ali.



„Doslechl jsem se, že zemřel Petr Vlasák. V podstatě vrstevník. Kluk, co založil brand STYX. Měl jsem od něj svoje ‚první pořádný trenky‘, to pro mladého týpka není zrovna málo... Ten jeho statečný boj s rakovinou jsem pak se staženým žaludkem sledoval jen zpovzdálí a přes média. Bil se jak lev, mám pocit. Mrzí mě to moc,“ napsal na svůj facebookový profil fotograf Tomáš Třeštík.



„Odpočívej v pokoji, kamaráde. Myslím na tvoji rodinu. Byl jsi skvělý člověk a byla radost tě potkávat,“ zavzpomínal manažer a producent Janis Sidovský.



Rakovina se u Petra Vlasáka objevila poprvé více než před deseti lety. Lékaři mu tehdy vyoperovali nádor velikost pomeranče, který měl na mozku. V minulém roce se však rakovina projevila znovu a Vlasák podstoupil další operaci.

Série osmi chemoterapií, jež následovala, nezabrala tak, jak si lékaři slibovali a Vlasák letos na jaře absolvoval celkem dvacet dalších dávek ozařování. Své dny s nemocí Petr Vlasák pravidelně dokumentoval na sociálních sítích. Rakovině podlehl v den svých pětačtyřicátých narozenin. Zanechal po sobě truchlící manželku Gabrielu a dceru Simonku.