Jsem vztekloun. Můj manžel by mohl vyprávět, říká Patricie Pagáčová

Patricii Pagáčovou čeká po svatbě mnoho nových výzev. Jednou z nich je i účast v projektu Roztančené divadlo, kde bude na jaře v souboji spolu s přiděleným tanečním partnerem reprezentovat městská divadla pražská.

Herečka přiznává, že neabsolvovala taneční a tančí jen tehdy, pokud má v sobě alespoň minimální množství alkoholu. „Jinak moc ne. Ale baví mě to a těším se také, že se něco nového naučím,“ říká.

„Tanec je hodně náročný. Na svatbu kamarádky jsme s přáteli připravovali šestiminutovou taneční choreografii, a tak dobře vím, že člověk se u toho vážně dost zapotí. Mám snad docela dobrou fyzičku. Nejsem úplně extrémní lenochod a dělám i různé sporty. Takže věřím, že to se mnou nebude tak hrozné,“ míní Pagáčová.



Na své vlastní svatbě předváděla svatebčanům s manželem kromě klasického prvního pomalého svatebního tance novomanželů také vystoupení ve stylu Freda Astaira a Ginger Rogersové.

„Můj muž se kdysi dávno vsadil se svým kamarádem, že toto bude tančit na své svatbě. A já jsem to samozřejmě odskákala. Chodili jsme spolu pravidelně na taneční lekce, byli jsme celkem asi na osmi. Naťukli jsme v průběhu zkoušení i opravdu svižný tanec quickstep. Ten je jedním ze standardních tanců nazývaný také rychlý foxtrot. Je to příšernost. Můj mozek ty kroky moc nepobíral. Takže v březnu to bude asi vtipné,“ směje se herečka.

Kdo bude jejím tanečním partnerem v Roztančeném divadle, Pagáčová zatím neví. Už nyní však tvrdí, že to její partner bude mít nejspíš těžké. „Co se týká toho, jaká jsem studentka, musím přiznat, že nikdy jsem nebyla vyloženě šprtka a první trojku jsem dostala snad už ve třetí třídě,“ vzpomíná.



„Jsem hrozný vztekloun, a když mi něco nejde, tak se vztekám o to víc a jsem naštvaná na sebe. A vlastně i na všechny ostatní, i když oni za to nemůžou. Chudák můj tanečník to nejspíš bude mít se mnou hodně těžké. Můj muž by mohl vyprávět,“ říká.

Patricii Pagáčovou budou moci fanoušci vidět také v jednom z českých seriálů. Na svou novou roli se herečka moc těší. Vzhledem k tomu, že na obrazovkách se objeví možná až po novém roce, zatím nemůže prozradit nic více než to, že ji diváci uvidí v úplně jiné roli, než jsou zvyklí. „Dalšího desetiletí v seriálu, jako tomu bylo u Ulice, bych se raději vyvarovala. I když nikdy neříkej nikdy. Uvidíme, jak se chytím u diváků, jak mi to půjde a jak mě to bude bavit,“ dodává.