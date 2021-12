Herečky ze Sexu ve městě podpořily ženy, které obvinily herce Chrise Notha

Herečky Sarah Jessica Parkerová (Carrie), Cynthia Nixonová (Miranda) a Kristin Davisová (Charlotte) uvedly, že je vznesená obvinění hluboce zarmoutila. „Podporujeme ženy, které předstoupily a podělily se o své bolestné zkušenosti,“ napsaly herečky ve společném prohlášení.

Herec, který v populárním seriálu ztvárnil pana Božského, lásku hlavní postavy Carrie, tvrdí, že v obou případech šlo o styk se souhlasem obou stran. Po zveřejnění obvinění v článku časopisu The Hollywood Reporter však herec přišel o řadu zakázek.

Americké televizní sítě CBS a Universal Television potvrdily, že přišel o roli v seriálu The Equalizer, zatímco společnost s fitness vybavením Peleton stáhla reklamu s Nothem ze sociálních sítí.

Chris Noth (Los Angeles, 26. července 2017)

Prohlášení hereček přichází dva týdny po premiéře seriálu A jak to bylo dál… (And Just Like That…), který je pokračováním Sexu ve městě.

Ženy, které obvinily Notha ze sexuálního napadení, řekly, že je přimělo se ozvat, když herce viděly v novém seriálu. Detailní popis údajných napadení poskytly listu The Hollywood Reporter pod pseudonymy Zoe a Lily.

Zoe, které je nyní 40, uvedla, že ji Noth v roce 2004 jako 22letou znásilnil v bytě v Los Angeles. Lily, které je 31, řekla, že ji herec znásilnil ve svém bytě v New Yorku v roce 2015, když jí bylo 25 let. Podle serveru The Hollywood Reporter se ženy neznají a na list se obrátily nezávisle na sobě.

Podrobný článek novinářky Kim Mastersové také zpovídá další, včetně tehdejšího Zoeina šéfa, Lilyiny přítelkyně a zaměstnankyně centra pro péči o znásilněné. Článek také cituje textové zprávy mezi Nothem a Lily z doby údajného napadení.

Noth v prohlášení zveřejněném v amerických médiích obvinění odmítl. „Obvinění vznesená vůči mně osobami, které jsem potkal před lety nebo dokonce desetiletími, jsou zcela nepravdivá,“ uvedl.

„Tyto příběhy mohly být z doby před třiceti lety nebo třiceti dny. Ne vždy znamená ne. To je hranice, kterou jsem nepřekročil. Setkání byla konsenzuální,“ dodal. Herec zároveň uvedl, že je těžké se „nepozastavit nad načasováním“ článku. „Nevím jistě, proč se (obvinění) objevují teď, ale jedno vím: já jsem ty ženy nenapadl,“ uvedl.

Losangeleská policie uvedla, že nezahájila vyšetřování, protože neobdržela trestní oznámení.

Kromě seriálu Sex ve městě hrál Noth například v seriálech Dobrá manželka či Zákon a pořádek. S herečkou Tarou Wilsonovou, kterou si vzal v roce 2012, má dvě děti.