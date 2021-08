Orlando Bloom ukázal na Berounce zadek, Katy Perry mu vyčinila

„Zlato, na dva dny tě nechám samotného,“ napsala zpěvačka k fotkám na Instagramu, na kterých herec pózoval při plavání v Berounce. Na jednom ze snímků si pak holý zadek překryl obrázkem meruňky.

Herce v minulosti vyfotili paparazzi na dovolené na Sardinii, jak se nahý producíruje po pláži. Se svou přítelkyní Katy Perry si v rouše Adamově zajezdil na paddleboardu. Tenkrát mu kvůli nahým fotkám vyhubovala exmanželka, modelka Miranda Kerrová, se kterou má syna.

„Bože, napsal mi něco jako: Hm, jsem opravdu v rozpacích. Objeví se nějaké fotky. Myslel jsem, že bys to měla vědět. Řekla jsem mu: Aha, dobře… Na co jsi myslel? To jako vážně?“ prohlásila australská modelka v rozhovoru pro rádiový pořad Kyle and Jackie O show.



Orlando Bloom natáčí v české metropoli seriál Carnival Row. Kromě herectví se tu nejčastěji věnuje svému psovi, procházkám v ulicích, návštěvám restaurací a sportu.



Loni se vydal na hokejový souboj Kladna s Třincem. Od Rytířů dostal i vlastní dres s číslem 13. V minulosti byl herec viděn také na fotbalovém utkání v Edenu, kde sledoval prohru Slavie s Villarrealem v Evropské lize.



Vyráží také do přírody. Byl se podívat například v Prachovských skalách poblíž Jičína či v Adršpašských skalách.