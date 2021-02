Příliš brzy hvězdou? Osudová role potkala Orlanda Blooma dva dny po studiích

Vyrovnat se se slávou není nic snadného a tenhle sympatický Angličan to měl ještě mnohem těžší než spousta jeho kolegů. Už před třicítkou totiž znal jeho tvář celý svět. A dál už to mohlo být jen a pouze horší. Ne že by Bloom začal točit špatné filmy, jen prostě v mládí vlétl do Hollywoodu doslova jako raketa a díky talentu, pracovitosti, štěstí a schopnosti být ve správný čas na správném místě ulovil velké role v nejvýraznějších filmových sériích své doby. To už se mu asi zopakovat nepodaří. Ale nevypadá to, že by mu to vadilo.

Na první pohled to tedy může vypadat, že se Orlando Bloom stáhl, tak to ovšem není. Hraje hodně.