Olga Menzelová zveřejnila po téměř půl roce novou fotku manžela

„Zdravíme z Vinohradského divadla a přejeme krásné léto! Moc děkujeme za všechna ta povzbuzení,“ napsala Olga Menzelová v pondělí k dvěma novým fotografiím na svém instagramovém profilu.



Olga Menzelová a Jiří Menzel se v pátek byli podívat na představení Pygmalion. Na jedné z fotografií z divadla je Menzel sám, na další pak s ředitelem divadla Tomášem Töpferem (68) a hercem Janem Šťastným (53).

„Byla to dlouhá cesta sem do Divadla na Vinohradech. Ale to jen znamená, že nic není nemožné. Nikdy se nevzdávej, i když nad tebou lámou hůl. Krásné léto všem,“ dodala později Menzelová v reakci na komentáře svých sledujících.

Jiří Menzel byl loni v říjnu po roce stráveném v nemocnicích a rehabilitačních ústavech díky zlepšení zdravotního stavu propuštěn do domácí péče, takže může trávit čas s manželkou a dvěma dcerami Annou (9) a Evou (3). Režisér, který patří k největším postavám české kinematografie, prodělal v listopadu 2017 náročnou operaci hlavy.

Pro Magazín DNES tehdy Menzelová uvedla, že režisér se nakazil meningokokem nejspíš z klimatizace v letadle, když v Košicích připravoval operu Falstaff. Menzel pak i s dalšími komplikacemi skončil ve střešovické nemocnici. „Lékaři ho léčili silnými antibiotiky. K tomu dostal ještě zánět středouší, který mu operovali,“ řekla Menzelová. Režisér vystřídal následně několik zdravotnických a rehabilitačních zařízení. Léčil se v Malvazinkách, Berouně a dolním Posázaví.

Jiří Menzel s manželkou Olgou podali v květnu tohoto roku žalobu na vydavatele deníku Blesk, na jehož webu se loni v lednu objevil režisérův předem připravený nekrolog. Po několika hodinách redakce video stáhla. Menzelovi chtějí omluvu a milionové odškodnění. Spor rozhoduje soudkyně Marie Filippiová. Ta odročila jednání na září, kdy chce vyslechnout Menzelovu manželku a její asistentku.