Model skončil po plastické operaci nosu s tři měsíce trvající erekcí

„Když jsem se probral z narkózy, nevěřil jsem vlastním očím. Měl jsem erekci, které jsem se nemohl zbavit. Nakonec trvala neskutečně dlouho, celé tři měsíce. To je předpokládám světový rekord. Až po třech operacích penisu jsem se erekce konečně zbavil. Mnoho mužů mi závidělo, ale musím říct, že to byla opravdu bolestivá zkušenost,“ popsal Neven Ciganovic pro britské vydání deníku Metro.



Lékaři podle stylisty sami neví, co se v jeho případě mohlo při operaci v Íránu v roce 2017 stát. „Říkali mi, že muži občas při zákrocích v anestezii mívají erekci, to samé třeba i v hlubokém spánku, při problémech s cévami nebo s krevním tlakem. U mě za to nejspíš můžou suplementy, které jsem v té době používal před pravidelnými návštěvami posilovny,“ myslí si Ciganovic.

Nedávno prý našel ve skříni krabici, ve které byl i zmíněný doplněk stravy, aminokyselina L-Arginin. „Mezi účinky při používání patří právě i zlepšení prokrvení, rozšiřování cév, rychlejší regenerace a rekonvalescence, lepší zásobování srdce a mozku kyslíkem a tak dále. Četl jsem, že může i zlepšit sexuální výdrž, takže když si to vše spojím, asi už tuším, odkud vítr vane,“ popisuje model, který je posedlý vzhledem mužské verze panenek Bratz, kterého se sám snaží celoživotně docílit podstupováním mnoha plastických operací.

V roce 1992 si Ciganovic, známý také pod přezdívkou Rick Vendeta, poprvé nechal zvětšit rty. Od té doby má za sebou například tři plastické operace nosu, díky kterým prý vypadá mnohem mladší, než opravdu je.

„Prodělal jsem několik botoxových zákroků, v tvářích mám implantáty a v bradě a pod lícními kostmi výplně, gelovitou látku vyplňující vrásky. Pětkrát týdně praktikuji pro mladý vzhled také takzvaný mewing, ortodontickou zdravotní praktiku, která má postupem času pozměnit proporce tváře,“ dodává model.

VIDEO: Neven Ciganovic a jeho plastické operace: