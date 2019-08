Mužem roku 2019 se stal podnikatel Vojtěch Urban ze Vsetína

Vítěz Vojtěch Urban poletí reprezentovat Česko na Mister International, druhý Jan Solfronk na Mister Supernational a třetí Imanuel Adenubi na Man of the World.

„Na začátku roku jsem dělal rozhovor v televizi a potom se mě moderátorka zeptala, jestli bych se nechtěl přihlásit do Muže roku. Předtím jsem o tom nikdy neuvažoval. Pak mi to ale vrtalo hlavou. Nakonec jsem si řekl, že není co ztratit. Myslím si, že Muž roku by měl být hlavně vzorem a inspirací. Chtěl bych lidi inspirovat k tomu, že být zdravý a cítit se dobře ve svém těle skvěle není tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát,“ řekl Vojtěch Urban na soustředění v Tunisu.

Jan Solfronk pochází z Jablonce nad Nisou a momentálně žije v Praze. Po zranění musel přestat s profesionálním sportem, a tak bral soutěž Muž roku jako další výzvu, kterou třeba zdolat. „Dělal jsem atletiku, desetiboj, což je disciplína, kde jsou potřeba všechny aspekty. Myslím, že mám velkou většinu aspektů, které by měl Muž roku mít,“ prohlásil.

„Přihlásil jsem se sám. Už nějakou dobu jsem věděl, že bych to chtěl zkusit. Mužem roku bych měl být, protože jsem jednoznačně originální a chtěl bych využít tuto příležitost,“ řekl v květnu Immanuel Adenubi, který pochází z Prahy.

Všichni finalisté Muže roku dostali plavky, oblečení, kosmetiku a další ceny. Kromě tří hlavních vítězů byly vyhlášeny ještě dvě ceny. Cenu prezidenta soutěže Man Universe Model obdržel Lukáš Moučka a titul Mister Global Czech Republic Jiří Hemelka. Oba poletí reprezentovat Česko na světové soutěže krásy.



Součástí dvacátého ročníku Muže roku byla samozřejmě i promenáda v plavkách, rozhovory, módní přehlídka obleků a také volné disciplíny. Během nich první soutěžící Jan Liška předvedl s kamarádem thai box. O překvapení se postaral Václav Kršňák. Po volné disciplíně, kdy zatančil free styles přítelkyní, jí požádal o ruku.



Finalisté soutěže Muž roku 2019

Michal Majzner se pochlubil gymnastickými dovednostmi, Lukáš Moučka zatančil scénický tanec na Fantóma z opery. Ondřej Kabeláč tančil převlečený za kominíka a Jan Solfrok předvedl párovou akrobacii na hudbu z Lvího krále se svým vtipným komentářem.

Na piáno zahrál Jakub Chyňava, Tomáš Vančura si připravil jako volnou disciplínu ohnivou show. Soutěžící Imanuel Adenubi zazpíval a zahrál na kytaru, na kterou se začal učit po přihlášení do soutěže Muž roku.

Jiří Hemelka předvedl nedokončený striptýz, Vojtěch Urban s partnerkou zatančili romantický scénický tanec. Tančil i dvanáctý soutěžící Jan Tvrz, který s partnerkou předvedli akrobatický tanec.

Soutěžního večera se zúčastnil také úřadující nejkrásnější muž světa Mister International Trinh Van Bao z Vietnamu. Během finále vystoupili Eva Burešová, Ilona Csáková, Daniel Hůlka, Tereza Mašková, Dalibor Janda s dcerou nebo Michaela Nosková.

Do letošního jubilejního ročníku soutěže se přihlásilo 958 uchazečů, loni jich bylo 921. Na pódiu náchodského divadla se ve finále utkalo 12 mužů ve věku od 21 do 29 let. Soutěžícím musí být mezi 20 až 29 lety, musí být svobodní a být občany České republiky.