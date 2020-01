Mít dítě v osmnácti nebo ve třiceti, byla bych nešťastná, míní Bittnerová

„Po porodu se můj vztah k dětem obecně velmi změnil. V šestinedělí to bylo silné. Jakékoliv dítě jsem viděla, dojala jsem se a rozplakala,“ přiznala Miluše Bittnerová v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



„Teď už nepláču, ale konečně si pamatuji jména dětí svých kamarádů. Už jsem pochopila, že je v životě to dítě dost důležité a změní vám celý život,“ říká herečka.

Těhotenství Bittnerové provázely zdravotní potíže. V devátém měsíci musela při chůzi používat hůlku a krátce po porodu musela podstoupit operaci kolene. Nyní si už mateřství užívá naplno, a to i přesto, že dítě přivedla na svět až po čtyřicítce.

„Spousta ženských mi říkala, že by to v tomhle věku nezvládly a samy měly děti v osmnácti. To je hezký, ale já bych byla v takovém věku nešťastná, že nikam nemohu jít. To samé bych cítila asi i ve třiceti. Chtěla jsem cestovat, hrát divadlo a chodit na párty. To dítě bych si neužila. Teď jsem s Betynkou opravdu šťastná,“ vysvětluje herečka.

Rady ostatních maminek na internetu prý Miluše Bittnerová již nevyužívá. „Narazila jsem na několik serverů, kde holky mezi sebou diskutují. Nevím, kde na to berou čas, protože některé uživatelky mají pod svým jménem třeba dvacet tisíc příspěvků. Přiznávám, že těmto diskuzím moc nerozumím, protože se v nich používají různě upravená slova. Manžel je manža, ovulace je ovu, miminko je mimísek a podobně. To už je na mě moc, takže už to nečtu,“ dodává se smíchem herečka.

Miluše Bittnerová se v minulosti v jednom z rozhovorů svěřila s tím, že po dítěti nikdy příliš netoužila. „Nebyla jsem člověk, který by nahlížel do kočárků. Přiznávám, že si ani nepamatuji, jak se jmenují děti mých kamarádů. Těhotenství opravdu není nejkrásnější období v životě ženy,“ řekla. Co se týká alternativních metod, vadí jí, když jí někdo vnucuje, co je podle něho pro dítě to jediné zdravé.

„Mám vlastní rozum. Pokud chce někdo používat bioplenky, které si bude sám prát, ano, může. Já taková nejsem. A doufám, že nebudu muset kojit na veřejnosti. Když mi občas někdo strká ňadro až před nos, není mi z toho úplně dobře,“ dodala.