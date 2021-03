Herečka Dittrichová je podruhé těhotná. Prozradila i pohlaví miminka

Podle původních plánů už měla Michaela Dittrichová pouze odpočívat, ale současná situace hýbe i s natáčecími plány seriálů. A tak se herečka ocitla v ateliéru seriálu ještě i pár dní před plánovaným termínem porodu. „Myslela jsem si, že skončím dřív, devátý měsíc už pro natáčení není moc komfortní, ale situace tomu chtěla, abych tu ještě byla, a naštěstí jsem vydržela v celku. I když tedy bylo těžké nedat na sobě nic znát při kopancích do žeber při ostré,“ přiznává nastávající maminka.

S herečkou se štáb i kolegové rozloučili silným potleskem, květinami a dárečky. Michaela Dittrichová neskrývala slzy dojetí. „Poslední dva natáčecí dny pro mě byly zvláštní. Snažila jsem se nemyslet na to, že už se sem možná nepodívám, protože jsem měla vypjaté scény, na které jsem se potřebovala soustředit. Pochopitelně se těším na miminko, ale bude se mi po Sestřičkách stýskat,“ svěřila se po natočení své poslední scény.

Její těhotenství vepsali scenáristé i do příběhu seriálové potvory, sestřičky Libušky. „Oznámila jsem jim to v srpnu, ve druhém měsíci. Zareagovali tak, že by bylo nejlepší, kdyby i moje postava byla těhotná. To bylo i pro mne dobré, protože jsem se nemusela stresovat tím, že tloustnu a jsem velká,“ dodala.



Michaela Dittrichová a její syn Matěj

Těhotná herečka také prozradila, že svému pětiletému synovi Matějovi přivede na svět sestřičku. „Podle gynekologů je to holčička, tak snad nás žádné překvapení nečeká. Jméno už máme vybrané, vybral ho syn a bude to Eliška. Původně chtěl Lociku z pohádky Na vlásku, ale nakonec jsme se domluvili,“ řekla herečka pro primácký Showtime.

„A doma máme přerůžováno. Pro holky se snad nedá nakoupit nic jiného než růžové věci. Nevím, jestli to manžel přežije, až poprvé vyjede s celorůžovou holčičkou,“ směje se Dittrichová s tím, že druhé těhotenství prožívá odlišně od prvního. „Při prvním jsem více odpočívala, byla tam rizika, takže jsem i musela. Teď se točím kolem syna, kterému bylo v pondělí pět let, musím fungovat jinak a nemyslet jen na sebe a odpočinek. Děkuju tam nahoru, že to jde.“