Jen divadlo a seriál. Dostat se do filmu je v Česku složité, říká hvězda Ulice

Když jsem se na schůzku s vámi připravovala, zmocnila se mě mírná obava, protože jsem si všimla, že v rozhovorech, které poskytujete, jste poměrně stručná. Jste skoupá na slovo?

To ne, v okruhu svých přátel jsem naopak dost upovídaná. A když jsem byla malá, rodiče si dokonce dělali legraci, že musí vždycky počkat, až se nadechnu, aby se taky dostali ke slovu. (směje se) Jenže když dávám rozhovor, je to složitější. Jednak často dostávám otázky, na které jsem už vícekrát odpovídala, jednak si povídám s cizím člověkem, a když si třeba zrovna nejsme úplně sympatičtí, do odpovědí se mi moc nechce.