Doležalová: Není přirozené vypustit fotku miminka mezi davy lidí

, aktualizováno

Loni v létě vklouzla herečka Marie Doležalová do nové role, stala se mámou. A vžila se do ní poctivě. Už se zvolna nachýlil čas, kdy by se měla podle původních plánů vrátit do divadla. Přitom ji přepadají úvahy, dokáže-li se ještě vrátit do starých rolí. Nezmění profesi?