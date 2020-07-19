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Revue

  • Neděle 19. července 2020 Čeněk

Ukrajinské moderátorce vypadl zub v živém televizním vysílání

  8:45aktualizováno  8:45
Živý televizní přenos může narazit na řadu obtíží, ukrajinská televizní moderátorka Marička Padalková se však setkala s problémem více než neobvyklým - uprostřed vysílání jí vypadl přední zub.

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Ukrajinská televizní moderátorka Marička Padalková (2020) | foto: Instagram @marichkapadalko

Moderátorka byla velmi pohotová, zub bez zaváhání schovala do dlaně a bez přestávky pokračovala ve čtení zpráv.

„Popravdě řečeno jsem myslela, že si incidentu nikdo nevšimne,“ napsala později Padalková na instagramu. „Ale podcenili jsme všímavost našich diváků,“ poznamenala moderátorka televize TSN k videu, které na sociální síť umístila. 

V příspěvku vysvětlila, že zub jí před časem nešťastnou náhodou zlomila dcera, která si hrála s kovovým budíkem. Zub si moderátorka nechala opravit, v té nejméně vhodné chvíli se jí však uvolnil.

Nejvíce ze všeho prý Padalkovou překvapila velká podpora od diváků pořadu, kteří jí na internetu projevovali sympatie a kterým ona na oplátku vyjádřila svůj vděk. „V každé situaci zachovejte klid. Uvidíme se opět ráno ve vysílání,“ uzavřela moderátorka.

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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби". Ні, не щодня. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій Завтра вранці побачимось в @tsnua

Příspěvek sdílený Марічка Падалко (@marichkapadalko),

VIDEO: Trapasy televizních moderátorů: 
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