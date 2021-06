Pozvánky na kafe odmítám, vztah herec a modelka funguje, říká Lambora

Jeden by řekl, že jste teď na vrcholu kariéry. Jak to cítíte vy sám?

Já se vší pokorou doufám, že zatím na vrcholu kariéry nejsem. Doufám, že mám ještě kam jít. Během posledních dvou let to u mě samozřejmě díky Slunečné vzalo velký obrat, toho jsem si vědom.

Sledujete tento seriál, ve kterém máte jednu z hlavních rolí?

Ze začátku jsem to sledoval. Mám takový pocit, že až do sedmnáctého dílu. Protože jsem chtěl vidět, jak to, co předvádím, vypadá na kameře. Jak vypadají ty konkrétní situace a jestli přes kameru jde to, co potřebuji. Když jsem si to časem tak nějak nastavil, aby mi to vyhovovalo, přestal jsem se koukat.

Jak moc jste sebekritický a řešíte, co na sobě v herectví zlepšit?

Jsem hodně sebekritický. Moje manažerka říká, že někdy až moc. Některé věci bych podle ní měl nechat být. Myslím však, že to je důležité. Na té cestě k cíli, do kterého bych nějakým způsobem chtěl dojít. Snažím se z toho vzít, co jde. V určitém věku neodhalíte úplně všechno. Proto na sebe také koukám. I když ze začátku mi dělalo dost velký problém vidět se v televizi nebo na plátně. Ale člověk se pořád učí.

Co vám na sobě přišlo zvláštního, když jste se viděl? S čím jste se musel vyrovnat?

Největší šok jsem měl, když jsem byl na premiéře filmu Princezna zakletá v čase. Natočíte film a třeba rok pak trvá, než jde do kin. Teď v pandemické době to bylo ještě horší, protože se vše stále odkládalo. V tu chvíli, kdy se vidíte na plátně, si říkáte „Bože, teď bych to zahrál ale úplně jinak! Co to tam dělám?“

Foto: Marek Lambora s partnerkou, modelkou Andreou Bezděkovou:

V ateliérech Slunečné trávíte hodně času. S kým z hereckých kolegů jste nejraději, než se postaví scéna?

Se všemi. S nikým nemám problém, takže by mi přišlo hloupé vypíchnout jen jednoho nebo dva lidi.

Bude se vám jednou po tomto projektu stýskat?

Stoprocentně ano. Strávili jsme v tom ateliéru s celým štábem spoustu času. Stýskat se mi bude určitě hodně.

Jak se perete s výzvami?

Mám rád životní výzvy. Rád vykročím ze své komfortní zóny. Ale musím samozřejmě vědět, kam vstupuji, a musím s tím souhlasit. Nemám rád, když je to vystoupení ze zóny nějakým velkým překvapením.

Máte vůbec rád překvapení? Když dostanete dárek, zahrajete jako herec očekávanou reakci?

To zná asi každý z nás. Když dostaneme ponožky pod stromeček, tak je myslím hercem v tu chvíli úplně každý. „Jé, to je krásný, děkuju. To jsem si vždycky přál, přesně tyhle ponožky.“

Co vás naposledy nadzvedlo ze židle, když jste se díval na zprávy?

Asi Vrbětice mě trošku nadzvedly. Ale to je zrovna takové pole, které… jak to mám říct… Politiku sleduji, ale nejsem člověk, který by o ní dokázal debatovat hodiny.

Veronika Arichteva a Marek Lambora v seriálu Slunečná (2020)

Myslíte, že herci by měli projevovat své politické názory, nebo se držet svého řemesla a do politiky raději nefušovat?

Právo na to sdělit svůj názor má úplně každý. Takže takto striktně to v žádném případě nevidím. Ale navazuje to na to, co jsem říkal před chvílí. Například já se nepovažuji za člověka, který by o politice dokázal mluvit hodiny, takže se v tom nějak výrazně nevidím, že bych své názory musel prezentovat. Ale mám nějaké zásady a směr, jak bych si co představoval já. Za což se rozhodně nestydím.

Spousta divaček si na vás myslí. Co vám fanynky nejčastěji píší?

Píší, že se jim hrozně líbí moje role v seriálu Slunečná a že se na mě těší na představení do divadla. Což je vždycky moc hezké, protože divadlo je hlavní věc, co herec dělá. Ne tedy všichni, ale já ano. A pak se také dost ptají, kdy seriál skončí. A jestli vůbec. A že doufají, že to bude mít aspoň miliardu dílů.

Odhodlají se některé z nich pozvat svého idola na kafe?

Přišlo mi pár takových milých pozvánek. Ale musím říci, že jsem je odmítl. Nebo jsem ani neodpověděl. Není to tak, že bych si o sobě myslel něco víc. Ale přece jen... Osobní kontakt je jiný. A nejde jít na kafe se všemi.

Co se vám naposledy povedlo tak, že jste na sebe byl pyšný?

Natáčení filmu. Zatím nevím, jak to dopadne, ale celé jsme to točili na Slovensku, užil jsem si to. Myslím, že to pro mě bylo také vystoupení z komfortní zóny, protože to je romantická komedie. Tam nejsem zatím oběma nohama pevně na zemi. A myslím, že některé situace jsem pro sebe zvládl tak, jak jsem si je představoval. Tak doufám, že to tak i bude vypadat na plátně.

Jak se funguje ve vztahu herec a modelka?

(smích) Já myslím, že výborně.

A čím vás partnerka, bývalá královna krásy a modelka Andrea Bezděková, dokáže obohatit, když nemá pohled do herecké branže?

To nechme na jindy.

Marek Lambora a Andrea Bezděková

Tak to necháme na jindy. Kdy a kde budete k vidění na letních scénách?

Ačkoli Divadlo na Vinohradech moc na letních scénách nehraje, tento rok to bude jinak. Vzhledem k situaci, ve které jsme, budeme hrát například Romea a Julii ve Valdštejnské zahradě. Začínáme červencem. Myslím, že odehrajeme přibližně dvanáct představení. Budu moc rád, když nás přijdou diváci podpořit.

Který scénář jste po dobu pandemie křečovitě svíral a nemohl se dočkat, až si podle něj zahrajete?

Bylo to právě ten československý koprodukční film Láska hory přenáší, o kterém jsem mluvil. Moc jsem se těšil, protože v této době je hrozně těžké točit a do poslední chvíle to vypadalo, že se nakonec ani točit nebude. Byl jsem šťastný, že se to dalo dohromady a dotočilo se. V období pandemie byla i spousta projektů, které se začaly dělat, ale bohužel se nedokončily.