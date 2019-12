V Harrym Potterovi a Panství Downton jsem v podstatě nehrála, tvrdí Smithová

„Jsem hluboce vděčná za role v Potterovi a Panství, ale nebyly to role, které by mě, jak se říká, uspokojily. Neměla jsem opravdu pocit, že v těchto snímcích něco hraji,“ řekla Maggie Smithová magazínu ES.



V Panství Downton hrála pět let, do roku 2015, a v minulosti přiznala, že neviděla ani jeden díl seriálu. Za svou roli získala tři ceny Emmy a také svůj třetí Zlatý glóbus. Hraběnku z Granthamu Violet Crawleyovou hrála také v letošním celovečerním filmu.

V osmidílné sáze o Harrym Potterovi zase ztvárnila profesorku Minervu McGonagallovu a díky tomu se dostala do povědomí i mladší generace diváků.

Smithová začala divadelní kariéru jako sedmnáctiletá v roce 1952 ve hře Večer tříkrálový od Williama Shakespeara. Nyní přiznala, že vlastně ani neví, jak se zrodil nápad, aby byla herečkou.



„Abych byla upřímná, nemám vůbec ponětí, odkud přišla má potřeba hrát. Byly to strašné časy a nechodili jsme do divadla. Jednou jsem se dostala do strašných problémů, když mě sousedé vzali v neděli do kina. Ale měla jsem úžasnou učitelku, Dorothy Bartholomewovou, která učila také Miriam Margolyesovou a která mě v herectví velmi podporovala,“ svěřila se herečka.

Herci se stali také její synové Chris Larkin a Toby Stephens, které má s hereckým velikánem britského Národního divadla sirem Robertem Stephensem. Chris pak začal používat pseudonym, aby nebyl se slavným otcem spojován.

„Nikdo je nevedl k tomu, aby hráli. Pokud to chtěli dělat, bylo to v pořádku, ale rozhodně se neměli o koho opřít, když si na herectví začali stěžovat,“ dodala herečka.