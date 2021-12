Vánoce s dcerou Leontýnkou jsou opět hrou na Ježíška, říká Lucie Šafářová

Prožíváte Vánoce jinak, když jste maminkou?

Letos to tak je. Samozřejmě už při narození dcerky to bylo úžasné, ale letos Leontýnka poprvé vnímá Ježíška, takže si to užíváme naplno. Začíná pro nás zase to období hry na Ježíška a té opravdové radosti z dárků.

Je to pro vás určitým způsobem nostalgie? Vzpomínáte na své dětství?

Trošku asi ano. Musím říct, že mám moc ráda Vánoce. Jako rodina i hodně držíme tradice a trávíme Vánoce společně. Myslím, že za celou mou kariéru byly jen jedny, na které jsem se nevrátila domů. Je to krásný svátek a takový pohodový čas.

Proplakala jste ten Štědrý den, kdy jste nemohla být s rodinou?

Nesla jsem to těžko. Já jsem byla v letadle do Austrálie, už nám začínala sezona, takže to opravdu nešlo. Bylo to takový smutný. Sice už člověk může zavolat videohovorem, ale přece jen to není ono.

Jste zdatnou hospodyňkou, pokud jde o cukroví a štědrovečerní chody?

Pomáhám, samozřejmě. Ráda vařím a s Leontýnkou už jsme letos dělaly i první cukroví. Baví mě to a je to spjato s těmi Vánocemi a tradicemi, takže asi i proto to ráda dodržuji.

Dovede vás něčím v kuchyni překvapit vás manžel Tomáš Plekanec?

Tomáš dělá výborné steaky! Na cokoliv, co se týká masa, je velmi šikovný.

Co byste si sama přála k letošním Vánocům?

Já bych si přála, abychom se zase vrátili do takové normální doby, kde se můžeme normálně scházet a užívat si společný čas. Právě o tom ty Vánoce jsou. A abychom byli všichni zdraví a usmívali se na sebe.

Musíte oželet kvůli dnešní době nějaké kontakty? Nebo vás spíše mrzí, že nemůžete cestovat tak, jak jste byla zvyklá?

Asi obojí. Myslím, že i v dnešní době, co jsme se s kamarádkami vídaly běžně s dětmi, tak buď tam někde je covid, nebo ten strach z něj. Takže se vídáme daleko méně než kdysi.

Je váš vstřícný přístup k médiím jistou prevencí vůči tomu, aby si bulvár nevymýšlel?

(smích) S bulvárem je to těžké. Ten si vždycky ty příběhy překrucuje tak, jak potřebuje. Ale já musím říct, že jsem během kariéry měla s novináři vždycky pozitivní zkušenosti. Byli ke mně také vždy vstřícní, takže se v tom snažím takhle dál pokračovat. Občas jsem ale zklamaná.

Lucie Šafářová (Brno, 4. srpna 2021)

Zajímáte se o zahraniční šoubyznys? Ten český pro vás asi tak atraktivní nebude.

Abych pravdu řekla, moc ne. Úplně moc to nesleduji. Samozřejmě mám Instagram, takže vidím lidi, které mám ráda nebo které obdivuji. Ale nejsem zase taková, že bych se pídila po informacích.

Chodí vám na Instagram netradiční návrhy na reklamu, třeba abyste něco propagovala?

Jo, tak na Instagramu vám chodí ledacos pořád! (smích) Pozitivní i negativní zprávy. Ale na to už jsem i jako sportovec taky zvyklá.

Potkali jsme se na otevření nového fitness centra na Černém Mostě. Jak často vy sama sebe trápíte cvičením?

S dcerou je to individuální. Nemohu říci, že bych měla dané dny, kdy cvičím. Ten denní plán je spíše o ní, než o mně. Ale když je ta možnost, tak se snažím cvičení zakomponovat, protože mě to jednak baví, ale i nabíjí energií. Cvičím ráda.

Jste takzvaný „body positive“ člověk?

Já myslím, že ano. (smích)

Co byste popřála čtenářům iDNES.cz?

Já bych všem chtěla popřát krásné, pohodové svátky. Ať se můžeme setkat s rodinami, ať máme nějaké splněné přání pod stromečkem, a teď nemyslím jenom to hmotné. A také ať takhle doba už brzy pomine a můžeme být zase všichni společně a šťastní.