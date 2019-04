V životě jsem neměla vždycky rozchechtané období, říká Lucie Bílá

„Já si přeju, aby to takto dlouho, dlouho zůstalo. Nejlépe napořád. Protože jsem v životě neměla vždycky rozchechtané období. Musela jsem se k tomuto štěstí prokousat. Ale jak říkám, holky nevzdávejte to. Snažím se nakazit dobrou náladou všechny okolo. Zdá se, že se mi to daří,“ prohlásila Lucie Bílá.

Zpěvačka dostala v Hudebním divadle Karlín k narozeninám kytici červených růží a také narozeninový dort. Navíc mohla svou radost sdílet s kolegy z muzikálu Carmen, Václavem Noidem Bártou, Jiřím Kornem, Dashou, Hanou Křížkovou a dalšími.

„Carmen je moje srdeční záležitost. Když jsem dneska slyšela první tóny, zatetelilo se mi srdíčko. Jsem šťastná, že deset let mohu zpívat tuhle nádhernou roli, u které je cítit, že je mi psaná na tělo,“ vyznala se Lucie Bílá těsně po jubilejním představení.

Zpěvačka přiznala, že se i po 400 představeních musí na roli připravovat. Naštěstí prý ještě nezapomíná.

„Ale tím, že toho mám hodně, natáčela jsem CD, které vyjde v září, do toho koncertuji s Arakainem, s Petrem Maláskem, pak také zpívám tady v Karlíně v muzikálu Sestra v akci, musím si to v té hlavě vždycky srovnat,“ řekla. „Pak už vyjdou na povrch jen ty emoce, protože Carmen je hodně o emocích. Navíc je tam jedna písnička, která se zpívá dvakrát, ale pokaždé s jiným textem a to si musíte dát velkého majzla. Ale pak už si zapínám automatického pilota a už jedu a neskutečně se bavím.“