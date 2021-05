Nová seriálová Pamela se předvede v příběhu o uniklém domácím pornu

„Je skvělé být blondýnou. Lidé nemají žádná očekávání a díky tomu je pak velmi jednoduché je mile překvapit,“ použila Lily Jamesová výrok Pamely Andersonové k fotce na Instagramu, na které vypadá díky výraznému make-upu a paruce jako kopie slavné prsaté záchranářky z Pobřežní hlídky.

Fanoušci chválí volbu producentů v komentářích pod snímkem. Britská herečka známá například ze seriálu Panství Downton byla podle nich pro roli Andersonové vybrána – aspoň co se týká vzhledu – skvěle.



Samotná Pamela Andersonová prý o Lily Jamesové nikdy neslyšela a na seriál se rozhodně dívat nebude. „Je to celé k smíchu. Levná slátanina,“ vyjádřila se. Podle tvůrců seriálu však herečka zuří jen proto, že nedostala šanci podílet se na scénáři.

Seriál Pam & Tommy má v osmi třicetiminutových epizodách detailně zmapovat život Pamely Andersonové a jejího bývalého manžela, muzikanta Tommyho Lee (58), kterého si kráska vzala v roce 1995 po několika dnech od seznámení. S bubeníkem točila vnadná blondýnka při milostných hrátkách soukromá domácí pornovidea, která unikla na veřejnost.

Andersonová dodnes lituje, že se s bývalým partnerem při sexu natáčeli. Zveřejnění porna prý následně zničilo jejich manželství. Video se dostalo do rukou veřejnosti už v roce 1995. O tři roky později se Pamela a Tommy, kteří spolu mají dva syny, dnes už čtyřiadvacetiletého Brandona a třiadvacetiletého Dylana, rozvedli.

„Myslím, že jsem byla v Guinnessově knize světových rekordů jako nejstahovanější celebrita snad ještě před tím, než to video vůbec zveřejnili. Mělo to zničující následky a rozložilo to naše manželství. Bylo velmi těžké to překonat,“ řekla v jednom z rozhovorů Andersonová.

„Bylo to velmi náročné období pro celou mou rodinu a mé děti. S Tommym jsme si tehdy natáčeli vše, páni, a byli jsme přitom nazí! Někdo to splácal dohromady, nazval to nějak a vydal. Bylo to dost trapné,“ dodala bývalá hvězda Pobřežní hlídky.

Andersonová věří, že s Tommym kdysi určili trend, který pak následovaly další celebrity jako například Kim Kardashianová. Stejně jako Pamele prý například i slavné dědičce Paris Hiltonové zveřejnění domácího videa negativně ovlivnilo život. „Byl to však tehdy téměř nový způsob, jak se stát přes noc celosvětově slavným. A mnozí to zkusili,“ řekla herečka.