Karel neskrýval, že chce syna, prozradila těhotná Lilia Khousnoutdinova

V čem je toto těhotenství jiné než to předcházející?

Je určitě náročnější. Ovšem také mi už není třiadvacet, jako to bylo s prvním dítětem. Zároveň vzhledem k tomu, že načasování nebylo úplně plánované, dává mi dost zabrat i to, že se snažím dokončit co nejvíc pracovních záležitostí, abych si potom v šestinedělí mohla alespoň trošičku vypnout. Není tedy úplně jednoduché to stíhat, nicméně nechci si stěžovat. Myslím, že co se týká těhotenství a porodu, mám vynikající genetiku, tudíž to jako vždy snáším velmi dobře.

Kdy se má miminko narodit?

Porod očekáváme v květnu, což je určitě krásné období, kdy bude trošku teplo a pokvetou květiny. Malou jsem také rodila na jaře a přijde mi to jako velmi milé načasování.

Víte už pohlaví?

Ano, pohlaví víme. Bude to kluk.

Už máte vybrané jméno?

Ano máme. Karel by rád uctil rodinnou tradici, tedy taky Karel. Ale nebude to jediné jméno.

Jaká byla vaše první reakce, když jste se to dozvěděli? Jak reagoval nastávající otec?

Pokud myslíte reakce na to, že to bude syn, tak to jsem tušila. Pohlaví dítěte se mi zatím vždy podařilo odhadnout správně. Nicméně reakce Karla byla opravdu vtipná. Myslím si, že jen málokdo tak otevřeně prozradí svou preferenci před paní doktorkou. Když se dozvěděl, že to bude syn, svoji radost neskrýval ani trochu.

Co na to vaše dcera Isabela a starší sourozenci?

Isabelka dost polemizuje o tom, že mám miminko v bříšku, které tam „pracuje a pak za námi vyleze“. Leo, z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu, by chtěl sourozenců co nejvíc. Takže ten je nadšený. Myslím si, že má i radost, že už konečně nebude muset hrát jen holčičí hry, ale přibudou i klučičí varianty.

Jak spolu děti vycházejí?

Leo s Isabelkou jsou si velmi blízcí. Je krásné pozorovat, jak si spolu hrají, jak se provokují, jak on ji chrání a jak se bezmezně milují. Karlovy starší dcery jsou úžasné mladé slečny. Sice s námi nežijí, ale když jsme byli například letos na rodinné dovolené na Zanzibaru i s Leem, bylo pěkně vidět, že jejich vztahy jsou super.

Janis s námi též až tolik času netráví a samozřejmě vzhledem ke stále napjatým vztahům mezi rodiči to bývá složitější. Nicméně myslím, že to v rámci možností zvládáme velmi hezky i s ním.

Plánujete případně další miminko?

Mám skoro tři děti a teď si říkám, že je to víc než dost, takže momentálně určitě další miminko neplánuji. Ale jestli mi za deset let najednou přeskočí a řeknu si, že chci třeba ještě na závěr holčičku, tak to se ještě stát může. Takže neříkám, že je to úplně uzavřené.

Tento rok v červnu oslavíte 33. narozeniny a chystáte několik knih. Jak to všechno budete zvládat?

Teď jsem odeslala do tisku druhou rozšířenou verzi knihy o ceremoniích a novodobých obřadech. Také dokončujeme knihu o Bhútánu, která by měla jít v co nejbližší době též do tisku. Ve finální fázi je také pokračování projektu Jsem žena, tentokrát s dodatkem „jsem Evropa“ o důležitých historických postavách, které ale nejsou tolik známé, takže tam máme různé panovnice, vědkyně, doktorky, umělkyně a ještě několik dalších.

Do toho produkuji několik dalších projektů, včetně jednoho, který je pro těhotné a čerstvé maminky. A k tomu v půlce dubna chystáme kongres s téměř třiceti lektory, což je také poměrně dost produkčně náročný počin. Běží nám samozřejmě i projekt Žena v zenu a těším se i na sérii rozhovorů pro nadační fond Šťastné Česko, které mají v nejbližší době vyjít. Práce je požehnaně, ale já pracuji ráda. Naopak tedy shledávám v raném mateřství velkou úlevu a podporu v tom, že můžu pracovat dál. A rozhodně to není něco, čeho bych se chtěla vzdávat.