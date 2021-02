Libor Bouček má syna. Nikdy jsem nebyl tak šťastný, říká

„A začalo jaro. Kolem. Jiřák se zaplnil lidma a i přes chmury kolem nás je vidět víc úsměvů, když sundáme na možný moment roušku. Období nového života. Počátek,“ začal moderátor romanticky svůj příspěvek na Instagramu.

„To naše jaro začalo 16. února sedm minut před desátou večer. Viděl jsem to. Intenzitu těch okamžiků plně nikdy nevystihnu. Ale bez nadsázky probudí se v člověku nový rozměr lásky. K mojí ženě. K životu. A hlavně k němu. Syn. Prvorozený. Pokračovatel,“ napsal novopečený tatínek.

Ve svém příspěvku s fotkou ručky syna se zamýšlí, co všechno jednou možná udělá a co bude prožívat. „Zatím spí a jí a občas propukne v pláč, který celé oddělení pozná okamžitě. Vše má před sebou a my budeme přihlížet a podporovat a cizelovat rodičovství. Je zde. Proměnil naši úsečku v trojúhelník. Je zdráv,“ prozradil s tím, že v pořádku je i jeho manželka.

„Ta, díky které se z matek staly babičky, ze sestry teta, z otců dědečkové, z babičky prababička, ze mě otec a z ní ta nejlepší maminka. A to je neuvěřitelná porce změn na moji milovanou, křehkou, která teď nejvíc ze všeho potřebuje klid a lásku, ze kterých vyroste energie pro vše další. Děkuju vlkům, budce, sestrám - andělům i těm, kterým jsem za poslední hodiny vyprávěl příběh, u kterého jsem byl. A oni naslouchali. Nikdy v životě jsem nebyl tak šťastný jako teď.“

Libor Bouček patnáct let pracoval na rozhlasové stanici Evropa 2, nyní se stal tváří CNN Prima News. V roce 2019 udělal další významný životní krok, oženil se s bývalou finalistkou soutěže Miss Gabrielou Bendovou.



Moderátor už byl dvakrát ženatý. Nejdřív se slovenskou moderátorkou Marianou Ďurianovou. Vzali se v roce 2006 a o necelý rok později se rozvedli. Jeho druhou ženou byla právnička Jana Hlaváčková, se kterou se oženil v roce 2009. Rozvod přišel za čtyři roky.