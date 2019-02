Liama Neesona obviňují z rasismu. Přiznal, že chtěl zabít černocha

Neeson prohlásil, že když mu kdysi jeho kamarádka řekla, že ji znásilnil černoch, pudově se rozhodl konat. Chodil po městě každý den, byl vyzbrojený obuškem a byl připraven zabít jakéhokoliv „černého bastarda“.

„Trvalo mi to týden, možná týden a půl, než mě to přešlo,“ řekl Neeson během propagace nového filmu Mrazivá pomsta, jenž vypráví příběh otce, který se rozhodl pomstít smrt syna.

Mnoho lidí na sociálních sítích jeho slova šokovala a herce obvinila z rasismu. Dokonce navrhují zakázat mu přijít na Oscary. Také britský moderátor Piers Morgan přirovnal Neesona k členům Ku-klux-klanu.

„Nerozumím tomu, co posedlo Liama Neesona, že vyprávěl tento příběh. Myslím, že to vyvolá opravdové a plně ospravedlnitelné pobouření. Kdybych byl černoch, tak bych jeho filmy už nikdy nechtěl vidět,“ prohlásil Morgan v pořadu Good Morning Britain.

Liam Neeson přitom uvedl, že svého tehdejšího nápadu lituje. Je si také vědom toho, že by se tím nic nevyřešilo. Násilí podle něj jen produkuje další násilí. To také zažil ve svém rodném Severním Irsku, kde vyrůstal během desítky let trvajících nepokojů.

„Chápu tu potřebu pomsty, ale to vede jen k další pomstě, dalšímu a dalšímu zabíjení, čehož důkazem je Severní Irsko,“ prohlásil Neeson.