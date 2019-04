Liam Neeson se omluvil za výrok, že chtěl kdysi zabít černocha

Liam Neeson se nově vyjádřil ke svému výroku, který z jeho úst zazněl počátkem února. „Moji známou znásilnil černoch. Chodil jsem pak každý den po městě vyzbrojený obuškem a byl připraven zabít jakéhokoliv ‚černého bastarda‘,“ řekl tehdy herec v jednom z rozhovorů, které poskytoval v rámci propagace nového filmu Mrazivá pomsta.



Neeson uznává, že jeho tehdejší spontánní reakce byla nesmyslná. Několik dní po svém výroku se v americké televizi omluvil a zdůraznil, že rozhodně není rasista. Po více než měsíci nyní přišel herec s další, tentokrát písemnou omluvou.

„Během několika posledních týdnů jsem o všem hovořil s mnoha lidmi, kterým mé vyjádření opravdu ublížilo a zranilo je,“ napsal v prohlášení Neeson a uvedl, že svého tehdejšího nápadu hluboce lituje.

„Hrůza, kterou si prošla má přítelkyně, ve mně před čtyřiceti lety probudila iracionální myšlenky na pomstu. Toto chvilkové rozpoložení nevyjadřuje v žádném případě podstatu toho, kým jako člověk opravdu jsem. Snažil jsem se jen vysvětlit, co jsem tehdy cítil. Nepomyslel jsem však na to, co tím způsobím a kolika nevinným lidem ublížím. Nechtěl jsem vyvolat nenávist. Síla slova je však mocná. Násilí jen produkuje další násilí. To, co jsem udělal, nebylo správné. Upřímně se omlouvám,“ napsal irský herec.

Lidé na sociálních sítích Neesona od jeho přiznání označují za rasistu. Britský moderátor Piers Morgan ho přirovnal k členům Ku-klux-klanu. „Nerozumím tomu, co posedlo Liama Neesona, že měl potřebu vyprávět tento příběh. Myslím, že to vyvolá opravdové a plně ospravedlnitelné pobouření. Kdybych byl černoch, tak bych jeho filmy už nikdy nechtěl vidět,“ prohlásil Piers Morgan v pořadu Good Morning Britain.



Liam Neeson překvapil své fanoušky jedním ze svých podobných prohlášení již v minulosti. „Všichni posuzujeme lidi podle jejich rasy. Je to hrozná věc, když to člověk přizná. My všichni to však děláme. A já vím, že to dělám taky,“ řekl herec v roce 2014 v rozhovoru pro deník The Guardian.