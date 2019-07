Těhotenství mi dává pocit výjimečnosti, říká Vémolova přítelkyně Lela

„Těhotenství pro mě znamená velkou životní změnu. A to nejen fyzickou, ale i duševní. Všechno kolem sebe prožívám velmi emotivně,“ svěřila se Lela Ceterová v jednom z příspěvků na svém instagramovém profilu.



„Kdysi jsem měla jiné priority. Nyní jsem zjistila, co je v životě opravdu důležité. Moje priority se okamžitě změnily a život pro mě začal mít jiný smysl,“ přiznává přítelkyně zápasníka Vémoly.

„Jsem šťastná žena, protože prožívám krásné období v mém životě a těším se, jak se to bude stupňovat,“ dodává. „I mamina dokáže být sexy,“ píše u další z fotografií. Je vidět, že playmate si své těhotenství užívá. Také podle fanoušků na sociálních sítích zatím nikdy nevypadala lépe.

„Nejkrásnější období v životě ženy je nosit pod srdcem nový život. Je to neuvěřitelný zážitek. Těhotenství mi dává jakýsi pocit výjimečnosti. Už nyní miluji naše miminko v bříšku. Tatínek nás neustále překvapuje a zpříjemňuje naše společné chvíle,“ svěřuje se Lela Ceterová u jiné fotografie.

Vémola, který se s Ceterovou seznámil před dvěma lety na Instagramu, kde jí oslovil, žije střídavě v Praze a v Londýně. V březnovém rozhovoru pro Magazín DNES prozradil mimo jiné i to, že doma chová pro někoho poněkud neobvyklé mazlíčky.

„Krokodýly mám dva, žraloků málo. Mám akvárko. Ale větších kusů zatím nedokážu ubytovat víc než čtyři nebo pět. Starám se o ně za pomoci odborníků a sousedů, i přítelkyně ví, jak je nakrmit. Už jsem se s nimi i koupal. Kdybych si měl vybírat dovolenou, jel bych za žraloky a krokodýly. Několikrát jsem se s nimi potápěl, fascinují mě,“ řekl.

Rodačka ze slovenské Žiliny Lela Ceterová tehdy prozradila, že poprvé fotila ve čtrnácti letech. Po skončení s modelingem by ráda podnikala v oblasti krásy. Uvedla, že se nikdy před objektivem nestyděla. Nemá ani problém mluvit o svých plastikách. „Nějaké jsem si pořídila. Mně se to líbí, ale je to každého věc. Teď zrovna nic dalšího nechystám. Karlos mě poznal už takhle,“ řekla.

„Maximálně mi to vyhovuje, Lela se mi takhle líbí. K tomu patří i to, jaká je. Krásných žen je hodně, ale najít takovou, která bude hodná a ochotná skousnout život fightera, to není jednoduché,“ dodal Karlos Vémola pro Magazín DNES.

VIDEO: Nemám proč žárlit, říká přítelkyně Vémoly Lela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu