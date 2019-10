Se čtyřmi dětmi není čas na hysterii ani se hroutit, říká Abbasová

Potkáváme se na módní přehlídce. Jak jste se cítila v roli modelky ve sportovním?

Celou dobu jsem doufala, že nebudu muset na sobě mít elasťáky. Přece jen, sportovní mohou být i tepláky nebo jiné volnočasové oblečení. Když jsem viděla ty legíny, trochu mě to zarazilo. Ale atmosféra byla moc milá a bylo to nakonec naštěstí celkem krátké.

Nevypadáte na to, že byste měla jedno dítě, natož několik dětí. Co děláte pro svou postavu?

Mám čtyři děti, které mě honí od rána do večera. Není moc času na to přemýšlet, zda člověk správně jí, nebo ne.

Sportujete?

Musím přiznat, že jsem se vrátila k jízdám na kole. To byl můj velký koníček předtím, než jsem začala rodit všechny ty děti. Ty už teď lehce odrostly a já jsem přestala nedávno kojit, takže je trochu více času. Jezdíme například se synem do školy každé ráno na kole. On si to moc pochvaluje. Včera jsme jeli ještě za tmy, protože to je celkem daleko. Takže to je takový můj návod. Kolo může být alespoň pro mě plnohodnotným dopravním prostředkem ve městě.

Jak to řešíte s menšími dětmi?

Zrovna jsme s partnerem přemýšleli, jak to uděláme, když potřebujeme tři děti dostat na dvě kola. A našli jsme takzvané nákladní dámské kolo, které má vepředu přenádhernou kabinku uzpůsobenou dokonce pro čtyři děti. Začneme tedy šetřit, nebo si to kolo budeme přát k Vánocům. Co se týká financí, je to už podobný výdaj jako za malou motorku. Chceme si to pořídit k novému bydlení, protože se stěhujeme.

Uvažovali jste ještě o dalším dítěti?

Máme čtyři děti. Plus máme vlastně ještě páté, partnerovu dceru z prvního manželství, která je u nás docela často. Když se sejdeme doma všichni, je to pět dětí, maminka s jejím psem, já a partner, k tomu ještě náš pes. Myslím, že máme v tomto směru vystaráno.

Jak to zvládáte?

Není čas na hysterii a na to se hroutit. Všechno se musí brát s úsměvem. Nezbývá zkrátka moc prostoru dělat si z věcí hlavu.

Máte někdy čas také sama na sebe?

Občas hlídá děti partner, například dnes, kdy jsem šla přehlídku a pracuji. Mám fantastického chlapa. Je jako druhá máma. Když jsou děti zrovna hodné, tak si to i užívá. Hodně moc nám pomáhá i maminka a dva dny v týdnu máme na osm hodin paní na hlídání. Čas dosud nebyl, ale teď se to pomalu konečně mění.

Je každé další dítě navíc znát? Nebo pak už nesejde na tom, zda jsou tři, nebo čtyři?

Specifikovala bych to jinak. Záleží na tom, kolik dětí máte na plínkách. V tom je ten základní rozdíl. Když si malá je schopná sama dojít na záchod, tak je ten rozdíl obrovsky znát. Předtím jsme celý den snad jen přebalovali děti. Na plínkách jsou teď už jen nejmladší dvojčata.

Dalšímu dítěti by jste se bránila?

Ano, bránila! (smích).