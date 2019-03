Harington si mohl oči vyplakat, když se dozvěděl, jak skončí Hra o trůny

Harington byl hostem The Late Show, kde se ho moderátor Stephen Colbert snažil přimět, aby prozradil alespoň něco z očekávané poslední řady, která má na HBO premiéru 14. dubna. „Byl jsem velmi šokován a překvapen tím, jak se některé události rozvinuly. Pak jsem si mohl oči vyplakat,“ řekl představitel Jona Sněha.

Odmítl ale prozradit podrobnosti a nereagoval ani na narážky moderátora, že nakonec všechno skončí šťastně. „Nemohu říct ani lež! Nemůžu si ani něco vymyslet, protože se někdo toho chytne,“ uvedl herec.

Před pár týdny Harington prozradil, že své manželce Rose Leslie (31) řekl, jak seriál skončí. Měli potom tichou domácnost. „Minulý rok jsem řekl své ženě, jak to skončí, a ona se mnou nemluvila asi tři dny. Přitom se sama zeptala!“ přiznal Harington v lednu.

Prohlásil, že si není jistý, jestli je s koncem seriálu zcela spokojen. „Je divné na to odpovědět, protože opravdu nemohu říct, jestli jsem šťastný, nebo ne. Nemyslím si, že je to vlastně radost, nebo smutek. Jsem spokojen s tím, co udělali, ale nevím, jestli budu spokojen i pak, dokud to neuvidím,“ řekl šalamounsky. „Je docela milé vědět, co se stane za několik měsíců, než to všichni uvidí. Já to vím a nikdo jiný ne. Vím, jak to dopadne. Jo, myslím, že to bude převratné.“