Kardashianová se chlubila, že je miliardářka. Podle Forbesu to není pravda

Kim Kardashianová je akcionářkou kosmetické značky KKW, která má hodnotu jedné miliardy dolarů. Ale hvězda reality show Keeping Up With the Kardashians vlastní jen 72 procent. I když se připočte hodnota jejího dalšího majetku, na miliardu dolarů to nevydá, píše Forbes.

Profesionální celebrita prodala 20 procent své společnosti firmě Coty, která patří k největším producentům kosmetiky na světě. Získala za to 200 milionů dolarů. Osm procent vlastní její matka Kris Jennerová, takže Kim zůstává hodnota 720 milionů dolarů. Včetně dalšího majetku dohromady maximálně devět set milionů dolarů.

Magazín Forbes má výhrady i vůči nejmladší sestře Kim Kardashianové Kylie Jennerové (22). Tu označil za dolarovou miliardářku v letech 2019 i 2020. Ale už v květnu přišel s tím, že Kylie lže, zveličuje a její majetek má hodnotu maximálně 900 milionů dolarů.

Podle právního experta rodina Jennerové dodala falešné daňové dokumenty, které uváděly, že firma Jennerové měla mnohem větší obrat než ve skutečnosti.



„Je to směšné. Nikdy jsem se v tomto směru nijak neangažovala. Nikoho jsem neprosila o to, aby něco takového napsal,“ sdělila v jednom ze svých prohlášení na sociální síti Jennerová. Když magazín její status miliardářky zveřejnil, nijak se mu nebránila a nevyvracela jej. Veřejnost neinformovala o tom, že je to nesmysl. „Jsem šťastná, mám skvělou rodinu, úžasnou dceru a vše dělám poctivě. Tím bych celou věc uzavřela,“ dodala.