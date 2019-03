Spacey se nedozví jméno maséra, který ho žaluje za sexuální obtěžování

„Žádost obžalovaného, aby žalující odhalil svou identitu, se zamítá, protože žalující již předem žádal soud o možnost vést proces anonymně,“ uvedl soudce z Los Angeles a zavrhl tak Spaceyho požadavek zjistit, kdo proti němu vznesl žalobu.



Masér tvrdí, že v říjnu 2016 se k němu Spacey objednal na klasickou masáž. Během té ale herec začal svýma rukama údajně osahávat genitálie maséra a zároveň se dožadovat doteků svého ztopořeného přirození. Poté, co Spacey masérovi nabídl orální uspokojení, chtěl muž masáž ukončil a odejít. Herec prý přitom zamkl místnost a odmítal ho pustit.

„Spacey v jednu chvíli vstal z masérského stolu a ukázal se žalujícímu zcela nahý. Pak vykročil směrem k žalujícímu a řekl mu: ‚Máš tak krásné oči.‘ Pak uchopil žalujícího za ramena a přitáhl si ho blíž ve snaze ho políbit. Zatímco žalující začal ustupovat od nahého Spaceyho a řekl, že v masáži již nebude pokračovat, Spacey začal sahat žalujícímu přes kalhoty na genitálie a zcela ignoroval jeho nesouhlas s tímto chováním. Nakonec herec nabídl muži orální uspokojení,“ píše advokát zastupující maséra v žalobě.

Jako první obvinil hollywoodského herce ze sexuálního obtěžování předloni v říjnu o dvanáct let mladší americký herec Anthony Rapp, kterého se prý Spacey pokusil svést před zhruba třemi desítkami let. Spaceymu bylo tehdy 26 a Rappovi 14. Spacey se Rappovi za „nevhodné chování“ omluvil.



Už předloni se objevily informace, že Spacey za svého působení v londýnském divadle Old Vic údajně sexuálně obtěžoval nejméně dvacet mužů. Držitel filmové ceny Oscar byl uměleckým ředitelem londýnského divadla v letech 2004 až 2015. Vyšetřován je i v Británii.

Kevin Spacey u soudu (Nantucket, 7. ledna 2019)

Obvinění měla pro jinak uznávaného herce tvrdý dopad. Mezinárodní akademie televizních umění a věd se rozhodla neudělit Spaceymu zvláštní ocenění zakladatelů mezinárodních televizních cen Emmy. Společnost Netflix, která produkuje seriál Dům z karet, pak pozastavila natáčení jeho další řady. V závěrečné šesté sérii už Spacey chybí.



„Nehodlám platit za něco, co jsem neudělal,“ říká herec v tříminutovém videu z roku 2018 s přízvukem hlavní postavy Franka Underwooda. Snímek nazval Let Me Be Frank (Dovolte mi být Frankem), což je zároveň slovní hříčka, protože frank v angličtině znamená upřímný.