Peníze za Matrix rozdal kolegům. Keanu Reeves je tak trochu jiný herec

Není to obyčejný hollywoodský herec. Ve škole mu to moc nešlo a chtěl hrát hokej, nakonec však Keanu Reeves skončil na plátnech kin. Poslednímu snímku John Wick předcházel několikaměsíční trénink, po kterém už nepotřeboval ani kaskadéry. Když něco tento tajemný elegán dělá, dělá to pořádně.