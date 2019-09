Stav mé těhotné přítelkyně mě momentálně nezajímá, říká MMA zápasník Vémola

„Myslím, že Lela je v šestém měsíci těhotenství, ale to je všechno, co o tom vím. Její stav mě momentálně nezajímá, jsem nastavený jen na zápas s Attilou Véghem a nechci, aby mě něco jiného rozrušovalo,“ řekl Vémola deníku Blesk na středeční premiéře akčního filmu Rambo: Poslední krev.



Čas na svou přítelkyni prý bude mít až po důležitém listopadovém zápasu. „Až se stanu nejlepším fighterem v Česku, což bude 9. listopadu v O2 Aréně, začnu se věnovat Lele. Naštěstí mám vedle sebe silnou ženu, která to chápe a nedělá problémy. Chtěl bych být u porodu,“ dodal Vémola.

On i jeho partnerka se rozhodli, že rizika alternativních porodů podstupovat nechtějí. „S domácími porody rozhodně nesouhlasím. Už se při tom stalo mnoho neštěstí. Nechápu ty maminky, které jsou z tohoto hlediska nezodpovědné,“ míní Ceterová, která by nejraději měla přirozený porod.

„Je takzvaně nejzdravější. Člověk však nikdy neví. Když jde o sekundy a lékař zavelí, že to přirozeně nejde a je třeba přistoupit k císařskému řezu, tak musíte zkrátka spolupracovat,“ řekla v nedávném rozhovoru modelka.

Té se na partnerovi nejvíce líbí, že je starostlivý a dobrosrdečný. „I přes velké úspěchy a přes to, co dokázal ve sportu, není vůbec namyšlený. Vnímám ho jako houževnatého a cílevědomého člověka, který vždy dosáhne toho, co chce. Obdivuji jeho disciplínu a vytrvalost. V soukromí je Karlos romantický a velmi se mi věnuje,“ svěřila se Ceterová počátkem roku pro iDNES.cz.