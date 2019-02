Nemusím se líbit všem, říká o plastikách přítelkyně zápasníka Vémoly

Jak jste se seznámila s vaším současným partnerem Karlem Vémolou?

Seznámili jsme se na Instagramu. Karlos mi psal nonstop, dokud jsme se nesetkali.

Jak dlouho jste vlastně spolu?

Řekla bych k tomu jen to, že se známe dva roky. Odkdy jsme přesně spolu, to víme jen my dva. Nikdy jsme to nekonkretizovali.

Co se vám na partnerovi nejvíce líbí?

Líbí se mi, jak je starostlivý a dobrosrdečný. I přes velké úspěchy a přes to, co dokázal ve sportu, není vůbec namyšlený. Vnímám ho jako houževnatého a cílevědomého člověka, který vždy dosáhne toho, co chce. Obdivuji jeho disciplínu a vytrvalost. V soukromí je Karlos romantický a velmi se mi věnuje.

Nemáte o něj při MMA zápasech strach?

Je to šampion a já mu věřím.

Co si myslíte o tom, že vám někteří lidé vyčítají plastické operace?

Řeknu to takto. Milion lidí, milion chutí. Nemusím se líbit všem a respektuji názory ostatních. Samozřejmě vše má své hranice. Pokud někoho lidé uráží a píší nesmysly, tak je to ubohé a plytké. Je vidět, že někteří opravdu postrádají zdravý rozum.

Kdy jste začala s focením pro Playboy?

V roce 2013.

Věnujete se tomu stále, nebo to jen odstartovalo vaši kariéru modelky?

Fotím už od svých třinácti let. Každá zkušenost vás posune o krok vpřed.

Vaše aktuální snímky z kalendáře LELA 2019 „Taste Me“ jsou dost odvážné. Nemáte problém se před fotoaparátem svléknout?

Jsem profesionál. Takže se podle toho chovám i před objektivem.

Kde je možné váš nový kalendář sehnat?

Nabízím ho na svém instagramovém profilu, který najdete pod jménem „playmate_lela“.

Chvíli jste blondýnka, chvíli tmavovláska. V jaké barvě se cítíte být více sama sebou?

Dlouhé roky jsem byla blond. Po letech jsem se konečně odvážila k radikální změně barvy vlasů. Tmavá barva se mi velice líbí, ale v blond jsem jako ryba ve vodě. Tak jsem se k ní opět vrátila.

Máte pocit, že na vás muži reagují jako na blondýnku odlišně?

Podle reakcí okolí se na mě mužům líbila tmavá barva. Jednoduše asi proto, že jsem vypadala chvíli zase jinak. Líbí se mi měnit se jako chameleon. V blond jsem to však já. A vždycky budu.