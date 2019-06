Dcera byla počata naprosto výjimečným způsobem, svěřil se Karel Janeček

„V létě 2017 jsem požádal o ruku tuto ženu. A tím začala jízda na nejbrutálnější a nejextrémnější horské dráze mého života. Blížíme se nyní k tomu nejkrásnějšímu vrcholu,“ zní v prvních sekundách videa Karel Janeček a Lilia Khousnoutdinová: Naše společná cesta, které sdílel matematik v pondělí na svém facebookovém profilu.



„Jsou to skoro již dva roky, kdy jsme se s Lilií osobně seznámili. Po krátkém intenzivním dvouměsíčním vztahu jsem poznal, že Lilia je žena, se kterou bych chtěl trávit významnou část svého života a požádal jsem ji o ruku,“ pokračuje Janeček.

„Zároveň jsme se rozhodli, že pojedeme do Bhútánu a pokusíme se o to, aby se nám narodila dcera. To se nám podařilo. Naše milovaná Isabelka byla počata naprosto výjimečným způsobem s několikatýdenní přípravou na jedinečném místě v buddhistickém klášteře Tygří hnízdo. Věřím, že jí to dává obrovskou sílu do života,“ míní miliardář.



„Pro mě to byl největší skok do propasti, kterého jsem zpočátku dlouhé měsíce litovala. Myslím si, že odvaha se však nakonec vyplácí. ‚Vy jste oba úplně stejní magoři. Vy k sobě patříte‘, říkali nám přátelé. V jistém okamžiku jsem si uvědomila, že jsem potkala někoho, kdo je asi stejně šílený jako já. A to je co říct. Říkala jsem si, že to buď dopadne špatně, nebo společně doletíme hodně daleko,“ přibližuje Khousnoutdinová začátky vztahu s Janečkem.

„Poprvé v životě jsem se rozhodl pro skutečnou věrnost. Pro věrnost v lásce, ale i pro věrnost fyzickou. Jsem přesvědčen o tom, že to zvládnu,“ dodává Janeček.

VIDEO: Karel Janeček a Lilia Khousnoutdinová: Naše společná cesta: