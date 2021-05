Janeček a Khousnoutdinova mají syna. Narodil se doma, pod skálou u řeky

Syn dostal jméno Karel po tatínkovi, ale říkala jste, že jmen bude mít více. Tak jaká to jsou?

Ano, Karel bude mít i další dvě jména. Ale nemyslím si, že by nutně musela být veřejně známá. Spíš jsou myšlená pro rodinu a okruh blízkých přátel.

(Karel Janeček na Facebooku uvedl, že syn se jmenuje Karel George Janeček - pozn. red.)

Jak vypadaly poslední dny před příchodem miminka? Dávaly vám zabrat, nebo všechno bylo v pohodě?

Miminko mi určitě zabrat nedávalo. To spíš jiné věci, zejména velké množství pracovních projektů, které zrovna v tomto měsíci vrcholí, nebo naopak začínají. Hodně času také zabrala rekonstrukce nového objektu, který je nádherný, ale nakonec vyžaduje mnohem větší péči, než se původně očekávalo. A k tomu i nějaké další záležitosti. Miminko tedy bylo úžasné. Celou dobu jsem se cítila velmi zdravě, byla jsem aktivní - fyzicky i pracovně, tudíž si opravdu nemám na co stěžovat.



Jak se cítíte nyní?

Teď je malému přes týden a já se cítím nádherně. Primárně jsem velmi vděčná za to, že mám nádherného syna, který se narodil tak snadno a krásně. Fyzicky jsem se cítila naprosto skvěle již den po porodu, nebolelo vůbec nic. Celé to beru jako velkou odměnu.





Pro jaký porod jste se rozhodla a proč zrovna tento typ?

Porod se vyvíjel naprosto bezproblémově, rychle a jednoduše. Zůstala jsem tedy doma, podobně jako minule. Pochopitelně, kdyby se naskytl důvod předpokládat komplikace, nebo by se nějaké objevily, věděli jsme, do jaké porodnice bychom jeli. Nicméně v tomto případě by to asi bylo naprosto scestné, a dokonce si myslím, že bychom tam ani vzhledem k rychlosti porodu nestihli dojet. Jsem velmi vděčná, že syn se narodil v překrásném domečku, který jsem si vybavila, dá se říct, přesně podle své představy o dokonalém porodním domě.

A proč tento typ porodu? Není žádné tajemství, že díky svému vzdělání v Anglii, kde jsem i porodila své první dítě, jsem přesvědčená, že porod doma je pro zdravé fyziologické těhotenství a ženu, která se v domácím prostředí cítí dobře, velmi logickou volbou, která má mnoho výhod. Ano, existují i rizika. Ta jsou však v případě bezproblémového těhotenství, zejména u žen, které nerodí poprvé, statistický celkem zanedbatelná. Pro mě je tedy domov tím bezpečným místem, kde chci rodit, pokud to jde. A jsem moc ráda, že i tento můj třetí porod mohl být tak krásným, jednoduchým a posilujícím zážitkem.

Lilia Khousnoutdinova, Karel Janeček a jejich syn Karel George Janeček

Doporučila byste ho i jiným ženám?

Ženám bych doporučila rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde jsou obklopené lidmi, k nimž cítí důvěru. Pro někoho to bude porodnice, pro jiného zase domácí prostředí v náručí manžela. Myslím, že pro mnoho rodiček by mohl být ideální variantou porodní dům, fantastická zlatá střední cesta, která může sjednotit výhody domácího porodu s tím, že zároveň má žena k dispozici zázemí zdravotnické péče. Nicméně bohužel v Česku zatím tato varianta dostupná není.

Řekla bych, že během pandemie se problémy, s nimiž se matky v rámci porodnic setkávaly už dříve, ještě zvýraznily. Ostatně mnoho z nich se řeší v rámci Světového týdne respektu k porodu, který aktuálně probíhá i u nás. Je mi i známo, že ženy, které by za normálních okolností porod doma nezvažovaly, do něj v této době šly. Při výběru místa by se každopádně měla každá žena rozhodovat sama na základně svého vlastního uvážení, tím pádem není možné něco konkrétního doporučit.

Byl Karel Janeček u porodu?

Během prvních fází porodu byl přítomný. Nicméně úplně ve finále jsem se rozhodla, že pro mě bude příjemnější být jen se svou porodní asistentkou. Malý tudíž přišel na svět do mé náruče a Karla jsme za námi pozvaly hned chviličku potom.



Lilia Khousnoutdinova (2021)

Jaká byla vaše a jeho první reakce na miminko?

Je to směs vděku, nadšení, určitého nevěřícného pocitu „wow to je zázrak“ a samozřejmě i lásky na první pohled. To všechno podporuje i silná hormonální bouře. Karel byl ze synečka ohromně nadšený a dojatý a já pochopitelně také.



Podařilo se novopečenému tatínkovi nějak využít při narození matematiku?

Karel se velmi snažil vypočítat termín, ale nakonec mu to nevyšlo. Jedna věc se mu ale doopravdy poštěstila. Aniž bych se o to samozřejmě jakkoli snažila, protože za mě matematika k porodu moc nepatří, malý se narodil v 1:21 ráno.



Co pro vás znamená mateřství?

Je to ohromný závazek, zodpovědnost, láska, citlivost. Líbí se mi věta, že mateřství znamená, že kus mého srdce už navždy bude chodit po světě mimo mé tělo. Je to také ohromná emoční horská dráha, zároveň obrovské požehnání a také tvořivý proces, díky němuž vzniká osobnost, lidská bytost.



Lilia Khousnoutdinova a její dcera Isabela

Jste přívrženkyní kojení, nebo umělé výživy? Jak se stavíte ke kojení na veřejnosti?

Ne každá žena může snadno kojit, občas tedy umělá výživa představuje nutnost. Nicméně ve všech případech, kdy můžeme kojení podpořit, bych ho samozřejmě doporučovala. Pro matku i pro dítě je totiž velmi prospěšné, a to nejen po stránce zdravotní, ale i emoční.

Co se týká druhé části vaší otázky, potřeba nakrmit dítě by vždy měla být upřednostněna před jakoukoli scestnou úvahou týkající se ženských prsou, jejichž primární biologickou funkcí je kojení dítěte, nikoli uspokojení sexuálních fantazií neznámých lidí. Tudíž kojení na veřejnosti absolutně podporuji a já sama kojím, když dítě má hlad, ať už jsme kdekoli.

Počítáte s tím, že vám bude pomáhat například chůva, nebo se budete snažit všechno zvládnout sama?

Určitě se nebudu snažit zvládat vše sama. To podle mého názoru ani není příliš zdravý postoj, obzvlášť v poporodním období. Věřím, že je naopak nesmírně důležité umět si říct o pomoc tak, aby se mateřství od počátku mohlo zahájit v pozitivním naladění. Když se žena vyčerpá hned v úvodu, dlouhodobě nebude schopná dobře fungovat. Mateřství je běh na dlouhou trať.



Asi předčasná otázka, ale co další dítě? Případně kolik dětí je pro vás maximum? Přemýšlela jste nad tím?

Teď nad dalším dítětem rozhodně nepřemýšlím. Spíš myslím na děti, které už mám a na to, jak bych jim měla dopřát dostatek pozornosti a péče. Každopádně možné je všechno, takže uvidíme, co život přinese. Ale pokud přijde ještě jeden potomek, vidím to až za mnoho let, v poměrně vzdálené budoucnosti.