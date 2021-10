Dva roky od odchodu Gotta. Na život, připíjí si zpěvák v nové ukázce z filmu

„Na život,“ připíjí si Karel Gott v ukázce, jejíž záběry vznikly v létě 2019 v Gottově oblíbené Doubici, kde měl chalupu. Legendární zpěvák si na nich radostně prozpěvuje, zatímco po vesnici veze svou návštěvu, poté přivítá dlouholetého spolupracovníka Pavla Větrovce a společně si připijí červeným vínem.

„Ukázka je veselá a radostná, taková, jaký byl sám Karel Gott, taková, jak si ho já pamatuji, a taková jako je, doufám, výsledný film Karel. Takový si ho totiž přál,“ říká režisérka Olga Malířová Špátová.



Zveřejněné záběry se však do konečné podoby filmu na poslední chvíli nevešly a diváci je tedy v kinech neuvidí.

„Pro mě osobně má film Karel sedm hodin,“ říká režisérka, která s Karlem Gottem natáčela poslední rok jeho života. „Tak dlouhý byl první střih, kde bylo všechno, co bych o Karlovi chtěla říct. U filmu do kin to ale není možné, proto jsme musely se střihačkou Šárkou Sklenářovou dále zkracovat, až jsme došli k momentu, kdy už jsme nic dalšího vystřihnout nemohly. Film měl i tak stále přes dvě hodiny,“ vzpomíná režisérka.

Tvůrci museli nakonec začít vyřazovat i ty záběry, s nimiž původně pro film napevno počítali. Jedním takovým momentem je i zveřejněná ukázka. „Střih filmu byla doba, při níž se zvláštně mísila radost z práce a smutek z nutnosti některé záběry a scény oželet. Často jsme neměli daleko k slzám,“ dodává režisérka.



Přestože do premiéry zbývá týden, některá kina jsou pro první projekce již vyprodaná. „Hodně kinařů nám říká, že předprodej a rezervace na Karla jsou lepší, než byly v případě nejnovější Bondovky ‚Není čas zemřít‘,“ uvádí Ondřej Kulhánek z Bontonfilmu, který film do kin uvádí. „Nechceme se pouštět do závodů v návštěvnosti, ale těší nás, že lidé mají o film zájem a chtějí na Karla Gotta zavzpomínat,“ dodává Kulhánek.

Na Karla Gotta zavzpomínal v den výročí mezi prvními i prezident republiky Miloš Zeman a první dáma Ivana Zemanová. „Při příležitosti druhého výročí odchodu z tohoto světa uctili památku Karla Gotta zasláním květiny se stuhou,“ napsal na Twitter Jiří Ovčáček a připojil fotografii.

Karel Gott zemřel 1. října před půlnocí ve své vile na Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby bylo osmdesát let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49 tisíc lidí.



Na konci října Ivana Gottová uvedla, že na přání zpěváka bude místem jeho posledního odpočinku hřbitov na pražských Malvazinkách. Patří mezi největší v Praze a leží na západním okraji Smíchova, zhruba kilometr od Gottovy vily na Bertramce.

Karel Gott natočil a vydal celkem téměř tři stovky desek a s jeho jménem a hlasem jsou navždy spojené hity jako Lady Carneval, Mistrál, Kávu si osladím, Cesta rájem, Paganini, Bum bum bum nebo Trezor. Nazpíval také přes stovku duetů, například s Hanou Hegerovou, Waldemarem Matuškou, Darou Rolins nebo Marcelou Holanovou.