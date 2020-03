Omylem „pohřbený“ Menzel. Režisér s manželkou dostanou odškodné sto tisíc

Menzelovi původně žádali vedle omluvy jako satisfakci milion korun, každý z nich polovinu. U první instance vysoudili loni v září po padesáti tisících. Tuto částku bylo vydavatelství ochotné zaplatit. Jenže manželé chtěli víc. „Trváme na tom, že ta přiznaná částka je nepřiměřeně nízká,“ řekl ve čtvrtek odvolacímu senátu advokát Menzelových Ondřej Spáčil.



Předsedkyně senátu Veronika Křesťanová ho upozornila, že v jiném podobném případu přiznala se svými kolegy poškozené ženě jen omluvu. Naznačila, že pokud budou Menzelovi trvat na projednání podaného odvolání (opravný prostředek podalo i vydavatelství), dopadnou stejně a bude jim muset stačit omluva. „Předběžný názor soudu je, že hrozí, že neuspějete s odvoláním,“ řekla soudkyně žalující straně.



„Cítím, že to skutečně hrozí. Mohu poprosit o přerušení na pět minut, abych zavolal klientům?“ zeptal se advokát. „Jste opravdu citlivý člověk,“ poznamenal člen senátu, což všechny přítomné včetně právníka rozesmálo. „Podali jste to poměrně jasně,“ uznal s úsměvem právní zástupce Menzelových.

„Rádi bychom se dohodli,“ oznámil Spáčil po krátké telefonické konzultaci s klienty. Obě strany následně vzaly svá odvolání zpět. Prvoinstanční rozsudek, který Menzelovým přiznává omluvu a sto tisíc korun, je tak pravomocný.



„Váš přístup považujeme za rozumný, oceňujeme schopnost dohodnout se. Myslím, že to přinese prospěch oběma stranám. Minimálně si ušetříte dovolací řízení. Z vaší strany (žalobců) to bylo po tom, co jsme vám řekli, citlivé a moudré rozhodnutí,“ uzavřela Křesťanová.

Blesk zveřejnil video s nekrologem známého režiséra na svém webu 26. ledna 2018 v 21:55. V článku nazvaném „Důležitá zpráva o stavu Jiřího Menzela: Jeho žena Olga oslavila 40 a promluvila“ se objevilo omylem.



Redakce ho stáhla asi hodinu po půlnoci na výzvu Menzelovy manželky Olgy. Ta se nejprve snažila dovolat jedné z autorek, ale před půlnocí se jí to nepodařilo.



„Poté, co byl kontaktován další redaktor, tento bezodkladně zařídil odstranění reportáže,“ řekl loni na jaře u prvního stání právní zástupce vydavatele Blesku Jiří Urbánek. Podle jeho údajů zůstalo video na webu tři hodiny a čtrnáct minut. Za tu dobu mělo 702 zhlédnutí.



Menzelovi podali žalobu v srpnu 2018, soud ji začal řešit v květnu 2019:



VIDEO: Omluva nestačí, říká advokát Menzelových Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Advokát režiséra a jeho ženy upozornil na to, že se zpráva rychle šířila, a to i do zahraničí. Menzelová a její asistentka měly řadu telefonátů a dostaly i e-maily, ve kterých se lidé včetně režisérových přátel vylekaně ptali, zda je pravda, že zemřel.



Vydavatelství chybu uznalo. Nejprve preferovalo omluvu osobním dopisem, nakonec tak učinilo veřejně. Nyní pošle Menzelovi a jeho ženě také po padesáti tisících korunách.