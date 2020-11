Bartoška skončil se zánětem slepého střeva v nemocnici, pak přišel o roli

Jiří Bartoška se podrobil zákroku ve Fakultní nemocnici Brno a jistou dobu byl i na jednotce intenzivní péče. Nyní je už po operaci a v současné době v rekonvalescenci. Podle Blesku ovšem kvůli indispozici přišel o roli v připravované komedii. Nahradí ho Jaroslav Dušek.

„Vzhledem k situaci jsme museli operativně hledat řešení. Postavu Kristiána, kterou měl Jiří Bartoška ve filmu Přání Ježíškovi ztvárnit, hraje s Evou Holubovou. Probírali jsme obsazení tedy i s ní. Tu hned napadl Jaroslav Dušek. I když každý z těchto herců má jiný druh projevu, přišlo nám, že je to pěkná výzva. Celý štáb přeje Jiřímu brzké uzdravení,“ řekl producent filmu Adam Dvořák.

Jiří Bartoška o roli už jednou kvůli nemoci přišel. V roce 2014 měl roztočený seriál Já, Mattoni, když se dozvěděl, že má rakovinu. Jeho postavu tenkrát hrál Alois Švehlík, který to ovšem nejprve odmítal.

„Já mu říkal, ať neblbne,“ uvedl před čtyřmi lety Bartoška v rozhovoru pro Magazín DNES. „Chápu, že mu to mohlo být nepříjemné, ale zároveň je to normální. Když někdo onemocní na divadle, tak se přece taky dělá záskok. Měl jsem natočeno deset dnů. Chtěli na mě počkat. Já byl po chemoterapii, čekalo mě ozařování. Nevěděl jsem, v jakém stavu pak budu. Bylo to něco jiného, než kdybych měl zlomenou ruku a řeklo se, že počkáme, až mi sundají sádru.“