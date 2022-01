Chci jít stáří naproti, vtipkuje Jan Koller a představuje film o sobě

Brzy vás uvidíme na plátnech kin v Příběhu obyčejného kluka. Pociťujete vzrušení, že vás uvidí celý národ, a to dost intimně?

Jak se blíží premiéra, jsem z toho nervózní. Přeci jenom je to něco jiného, než když jsem se předváděl na hřišti. Jsem zvědavý, jak to bude vnímat veřejnost, a samozřejmě ještě víc vstoupím do povědomí lidí. Takže nervozita tam je.

Bojíte se nějaké pasáže filmu, za kterou se třeba i stydíte, že odhalíte právě kus soukromí?

Není tam nic, za co bych se styděl. Kdybych se styděl, tak to tam člověk ani neřekne. (smích)

Vy už za sebou určitě máte několik projekcí. Kdo z vašich blízkých toho na vás nejvíc prozradil?

Teď přemýšlím… Asi můj táta. Ten je taková prořízlá pusa, který co na srdci, to na jazyku.

Můžeme snad přiznat, že vám je osmačtyřicet let. Děláte si z věku hlavu a uvědomujete si blížící se padesátku?

Já si z toho hlavu nedělám. Mám v hlavě pořád mladého ducha. Samozřejmě už mě dohání i nemoci. Minulý rok jsem si s nimi užil své, ale furt to beru pozitivně a snažím se jít dál, stále sportovat, být mezi lidmi, být v životě pozitivní. Takže chci jít tomu stáří naproti! (smích)

Jan Koller a jeho přítelkyně Zuzana Petzoldová na MS v hokeji na zápase Česko–Rusko (Bratislava, 13. května 2019)

U vás v soukromí v průběhu posledních let proběhly jisté změny. Doprovodí vás na premiéru přítelkyně?

Ano, přítelkyně mě doprovodí. Jsme spolu tři roky. Jsme už pár, bydlíme spolu. Takže určitě na premiéru dorazí.

Tři roky, to už pomalu zavání zásnubami…

(smích) Ne, zatím jsme spolu, a co bude do budoucna, to se ještě uvidí.

Jak jste si užil Vánoce?

Vánoce proběhly perfektně. Trávili jsme je s dcerami. Postavil jsem si chatičku ve Smetanově Lhotě, kde jsme byli poprvé. Byly to příjemné Vánoce na vesnici. Napadl sníh, idylka, moc se mi to líbilo.

Řekl vám režisér a producent Petr Větrovský, kde jinde mimo Českou republiku se váš snímek bude promítat?

Říkal, že by to mělo jít na Netflix a pak je v jednání, že film půjde do Německa, Belgie, na Slovensko samozřejmě, do Rakouska. Pak se uvidí, jestli to převezmou i země, kde jsem třeba fotbalově nepůsobil.

Jan Koller a Pavel Nedvěd slaví gól. Památné utkání Česko–Nizozemsko na fotbalovém Euru v portugalském Aveiru. (19. června 2004)

Ozývají se vám často zahraniční fotbaloví fanoušci?

Chodí mi dopisy o podpisy na kartičky, nebo i na Instagramu, takže pořád mě i v Německu nebo v Belgii poznávají. Je to příjemné, že pořád lidi nezapomněli.

Kdo je podle vás naší největší fotbalovou nadějí současnosti? Patrik Schick?

Patrik Schick je teď ve fantastické formě a je to náš absolutně nejlepší hráč. Je to už hráč evropské úrovně. Doufám, že mu to vydrží a že nás svými góly dostane na Mistrovství světa. Ale máme i další hráče. Uvidíme, jak se bude vyvíjet kariéra Adama Hložka, což je velký talent. Tihle dva by měli být výstavní skříní našeho fotbalu.

Chodí si k vám někdy fotbalové talenty pro motivaci?

Tito největší úplně ne, ale během covidu jsem hodně dělal online besedy s mladými fotbalisty. Říkal jsem jim nějaké motivační věci. Takže i pro malé děti se snažím působit pozitivně, aby fotbal měly prostě rády.