Bond nebude žena. Může však mít jakoukoli barvu pleti, říkají tvůrci

Poslední film o Bondovi s názvem Není čas zemřít půjde do českých kin 8. dubna. Daniel Craig už několikrát potvrdil, že to je jeho poslední bondovka. Producenti teď za něj musí hledat náhradu. Přestože se spekulovalo, že by role mohla být upravena pro ženskou hrdinku, tvůrci to odmítají.

„Může mít jakoukoli barvu pleti, ale je to muž. Věřím, že bychom měli vytvářet nové postavy pro ženy, silné ženské postavy. Nemám v úmyslu vzít mužského hrdinu a nechat ho hrát ženou. Myslím, že ženy jsou mnohem zajímavější než tohle,“ řekla Barbara Broccoliová pro magazín Variety.

Jako o možných náhradnících Daniela Craiga v roli agenta 007 se mluví o Tomu Hiddlestonovi, Idrisu Elbovi, Tomu Hardym, Henrym Cavillovi, Damianu Lewisovi nebo Richardu Maddenovi.

Nová bondovka Není čas zemřít je Craigovým pátým filmem o agentovi Jejího Veličenstva. Objevil se také ve snímcích Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) a Spectre (2015).

Herec si mezitím v nové reklamě na pivo udělal legraci nejen ze své postavy, ale hlavně sám ze sebe. V klipu, kde nestačí s dechem a zapomene pas v taxíku, mu nikdo nevěří, že je Daniel Craig. Všichni ho považují za Jamese Bonda. V reklamě se také objeví hláška: „Jednou Jamesem Bondem, navždy Jamesem Bondem.“

Tvůrci 25. bondovky nedávno oznámili, že úvodní píseň nazpívá americká popová hvězda Billie Eilish, která teprve minulý měsíc oslavila osmnácté narozeniny. Je tak nejmladší interpretkou titulního songu série.

