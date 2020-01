Píseň k novému Bondovi nazpívá Billie Eilish jako nejmladší interpretka

Eilish označila svůj úkol „za velkou výzvu“ a řekla, že možnost podílet se na filmu považuje za „bláznivou“. „James Bond je nejúžasnější filmová série, která kdy existovala. Ještě pořád jsem v šoku,“ řekla.



Titulní písně k posledním dvěma filmům o Bondovi, Skyfall od Adele a Writing on the Wall (z filmu Spectre) od Sama Smitha, získaly Oscary.

Novou úvodní píseň Eilish složila se svým bratrem Finneasem O’Connellem, jejichž debutové album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ si loni vysloužilo nominaci na hudební cenu Grammy.

Dosavadní tvorbu Eilish režisér nové bondovky Cary Joji Fukunaga označil za velmi dobrou.

„Je několik vyvolených, kteří jsou vybráni, aby nahráli píseň k Bondovi. Jsem velkým fanouškem Billie a Finnease,“ řekl režisér a poznamenal, že talentovaní umělci přinesou divákům „svěží novou perspektivu“ v písni, kterou si zapamatují i příští generace.

Snímek Není čas zemřít bude posledním, v němž Jamese Bonda ztvární herec Daniel Craig. Film začne pohledem na agenta ve výslužbě, který si užívá klidný život na Jamajce. Nebude však žádným překvapením, že jeho pohodový odpočinek nebude mít dlouhého trvání.

Americká zpěvačka s nezaměnitelnými šeptavými vokály a výrazným stylem oblékání se stala jednou ze stoupajících hvězd světové hudební scény díky písním Bad Guy a Bury A Friend. Na hudebním festivalu v anglickém Glastonbury proto nakonec loni v červnu vystupovala na druhém největším pódiu, přestože se její koncert měl původně odehrát před menším publikem.

V minulosti songy k Bondovi nazpívali Paul McCartney, Shirley Basseyová, Duran Duran či Madonna. Dosud nejmladší interpretkou byla skotská zpěvačka Sheena Eastonová, které bylo 22 let, když v roce 1981 nazpívala úvodní song k filmu Jen pro tvé oči (For your eyes only), v němž Bonda hrál Roger Moore.