Ivana Gottová se nakazila koronavirem, premiéra filmu Karel se odkládá

Milí příznivci, vím, že se na film Karel moc těšíte, a cítím, že obzvlášť v této složité době by vás náš film mohl povzbudit a inspirovat, protože je plný nejen obrovské energie a radosti z hudby, ale i silných emocí, vůle, statečnosti a smíření. Proto film vstoupí do českých a slovenských kin dle plánu, 15. října 2020. Můj manžel byl vždy poslem dobrých zpráv, nechť je proto i uvedení filmu Karel na plátna v této době plné nejistot nadějí, že bude zase lépe. Jsem přesvědčená, že takto by si to náš Karel přál.

Vaše Ivana