Ivana Gottová se ozvala fanouškům manžela a prozradila překvapení

„Milí příznivci mého manžela, s velkou radostí vám dnes poprvé mohu ukázat obálku autobiografie Karla Gotta Má cesta za štěstím. Tento výstižný název si manžel zvolil sám, stejně jako titulní fotografii Lenky Hatašové,“ napsala Ivana Gottová na Facebooku.

„Knihu, kterou Karel dopsal ještě za svého života, najdete v českých knihkupectvích 14. července 2021, v den jeho nedožitých narozenin. Na Slovensku se objeví jen o několik dní později, a to 20. júla. Mám z prvních vytištěných archů velkou radost. Budu vás průběžně zásobovat ukázkami z knihy. Snad vás to potěší,“ dodala.

Kniha bude velkoformátová a bude obsahovat na 700 stranách kromě Gottových textů, které stihl dopsat ještě za svého života, také okolo 1 700 fotografií a dokumentů.

Autobiografie měla vyjít už na podzim 2020, tedy rok po úmrtí zpěváka. Ivana Gottová se spolupracovníky ale potřebovala více času na dokončení. Vdova po zpěvákovi totiž získala množství fotografií a dokumentů, které chtěla zakomponovat do knihy. Nejdřív se termín vydání přesunul na jaro 2021 a pak na léto 2021.

Většinu fotografií, stejně jako obal publikace a její název spolu se všemi kapitolami, schválil ještě sám zpěvák. „Snímky se probíral ještě v září 2019, kdy už musel svůj čas trávit ponejvíce jen doma ve svém křesle či na lůžku. Zároveň mi dal souhlas, aby jeho obdivovatelé a čtenáři blíže nahlédli do jeho umělecké tvořivé duše také skrz jeho kresby, ručně psané poznámky a texty písní, stejně tak do dětských let, o kterých podávají autentické svědectví jeho vysvědčení a školní poznámky,“ uvedla v září 2020 Ivana Gottová.

Kvůli koronavirové pandemii se přesunul i termín uvedení do kin dokumentu Karel režisérky Olgy Malířové Špátové. Snímek přinášející až intimní pohled na Gottův život měl mít premiéru už loni na jaře. Nakonec měl předpremiéru 18. září při zahájení filmového festivalu Febiofest, do kinodistribuce se však dostane až na podzim 2021.

Vzpomínkové koncerty Pocta Karlu Gottovi, které se měly konat letos v červnu, se také znovu posouvají. Nové termíny obou koncertů v O2 areně jsou 19. a 20. června 2022. Vstupenky zakoupené na původní či náhradní termíny koncertů zůstávají v platnosti.

Karel Gott zemřel 1. října 2019, léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby, která ovlivnila několik generací posluchačů, bylo 80 let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit 11. října v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49 tisíc lidí. O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam se přišli příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Tento den byl i dnem státního smutku.

