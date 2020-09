Autobiografie Karla Gotta se odkládá na jaro, oznámila Ivana

„Je mi upřímně líto, že vás musím zklamat (snad jenom na chvíli), když nyní oznámím, že jsme s mými spolupracovníky po dlouhé a zralé úvaze dospěli k nelehkému rozhodnutí, a to posunout vydání knihy na březen příštího roku. Vím, že se na ni mnozí těšíte a netrpělivě její vydání očekáváte. Věřím, že manželovi příznivci budou mít pro toto posunutí termínu pochopení a rádi si na jeho jedinou autorskou, autentickou a mimořádně poutavou autobiografii počkají,“ napsala Ivana na Facebook s tím, že při třídění archivu nalezla další a další vzácné artefakty a doklady, o kterých okamžitě věděla, že by v knize neměly chybět.

Většinu fotografií, stejně jako obal publikace a její název spolu se všemi kapitolami však Karel Gott schválil. „Snímky se probíral ještě v září minulého roku, kdy už musel svůj čas trávit ponejvíce jen doma ve svém křesle či na lůžku. Zároveň mi dal souhlas, aby jeho obdivovatelé a čtenáři blíže nahlédli do jeho umělecké tvořivé duše také skrz jeho kresby, ručně psané poznámky a texty písní, stejně tak do dětských let, o kterých podávají autentické svědectví jeho vysvědčení a školní poznámky,“ uvedla dále Gottová.



„Protože se jedná o jedinečnou autobiografii výjimečného člověka, je mou povinností, jak jsem manželovi slíbila, dostát svému závazku, a to je, že kniha bude nejen po textové, ale i po grafické a obrazové stránce stejně nevšední a upřímná, jako byl Karlův život. Tak široké pojetí a precizní zpracování ovšem vyžadují mnoho času, kterého se nám, i s ohledem na další projekty věnované mému manželovi, bohužel nedostává,“ dodala.



Po loňské smrti Karla Gotta vyšlo několik jeho neoficiálních životopisů, už dříve se mu věnovala řada knih. V říjnu má mít premiéru celovečerní dokument Karel režisérky Olgy Malířové Špátové, který zachycuje zpěvákovy poslední měsíce života.