S manželem jsme svobodomyslní. Ale žádné orgie, říká Iva Frühlingová

Na sociálních sítích bavíte humornými videi ze soukromí, ale taky jste natočila Třináctou komnatu, kde zmiňujete krušné období života. Jak to jde dohromady?

Mám pocit, že v poslední době je všechno jinak. V minulých letech jsem se potýkala s panickou poruchou a loni jsem se, jak věřím, konečně doléčila. Nejvíc mě strašila představa, že přijde čas, kdy budu muset žít bez medikamentů. Bála jsem se, že si na to můj organismus jen tak nezvykne. Ale už to jde.

My s manželem jsme svobodomyslní lidé, kteří se dohodli, že pokud

si někdo z nás bude chtít vyrazit s někým

jiným, navzájem si to budeme tolerovat.