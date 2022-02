Modeling jsem neměla ráda. Z dokonalosti se mi chtělo zvracet, říká Frühlingová

Před nedávnem jste si díky našemu rozhovoru opět stoupla před objektiv fotoaparátu. Chybí vám modeling?

Je to něco, co znám. Focení do časopisu Žena a život jsem si užila, ale je fakt, že se už opravdu dlouho pohybuji mimo tento svět. Jsem introvert. Vylezu, když na něčem pracuji a potřebuji udělat propagaci, a pak si zase zalezu.

Zároveň jste ale právě v tento okamžik doběhla z rádia, kde máte denně vlastní relaci. Slučuje se tato práce s vaší introvertní povahou?

No... Není to sranda. Navíc jsem si zpočátku myslela, že jen přijdu a budu hodinu něco povídat. Říkala jsem si, že s rozhovory mám zkušenost, tak to přece musí jít. Ale vše je samozřejmě úplně jinak. Musím se neustále připravovat. Před chvílí jsem ve vysílání skončila a už zase přemýšlím, o čem budu mluvit zítra. A tak je to každý den.