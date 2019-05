Budu tančit nahá uprostřed džungle, svěřila se sexuální kněžka Houdová

„Tak jsem si to manifestovala. Představte si padesát nahých žen, které tančí uprostřed džungle za úplňku, berou si zpátky svoji sílu, včetně té sexuální, která jim byla po tisíce let vzata. My, čarodějky, jsme zpět a nastolujeme dobu posvátnosti, síly, lásky a soucítění a propojení s Matkou Zemí,“ napsala Helena Houdová na svůj instagramový profil k aktuální fotografii.



Modelka a bývalá Miss se již v únoru pochlubila fanouškům na sociálních sítích s tím, že se stala certifikovanou koučkou pro posvátnou sexualitu, lásku a vztahy.

„Chtěla jsem milovat sebe a svoji yoni, něco v té době nepředstavitelného. Chtěla jsem cítit jiné, větší, magické potěšení než jen v občasných povrchních orgasmech. Vydala jsem se na cestu k objetí své sexuality a objevila na ní tolik znalostí a léčení... a hlavně sebe. Sebe – posvátnou, sexuální kněžku z dob dávných i ne tak minulých, ženu, jejíž sexuální tisícileté vědomosti a znalosti jsou zakódované v mém DNA. A tak jsem dovolila svojí duši jít domů. K sobě, do mého srdce. Neskutečně se těším na další krok téhle cesty, kterým je certifikovaná koučka pro posvátnou sexualitu, lásku a vztahy,“ napsala tehdy Houdová v příspěvku na Instagramu.

Miss ČR 1999 Helena Houdová se již v minulosti svěřila s tím, že byla v dětství sexuálně zneužita. Nedávno přiznala mimo jiné i to, že žila s partnerem násilníkem a o svého manžela se nedobrovolně dělila s několika dalšími ženami.

„Chci oslavit své rozhodnutí zvládnout svoje traumata. Od sexuálního zneužití v dětství, přes smrt mojí nejlepší kamarádky, přes bulimii v pubertě, násilný vztah s mužem, násilný vztah se sebou, kdy jsem nenáviděla sebe a svoje tělo příliš dlouho, samovolný potrat, traumatický porod syna, manželství s mužem, který žil další tajný život s několika dalšími ženami, setkání se smrtí tváří v tvář,“ dodala Houdová.



Po rozvodu s indickým podnikatelem Omarem Amanatem (46) se Helena Houdová odstěhovala se svými třemi dětmi z Ameriky a začala cestovat po světě.