Zvažovala, že bude hrát transsexuála. Nyní se za to Halle Berry omluvila

„O víkendu jsem měla příležitost diskutovat o mých úvahách, že přijmu roli transgender muže, ráda bych se za to omluvila,“ řekla herečka na sociálních sítích.

Kromě omluvy také potvrdila, že by už danou roli odmítla hrát. Měl by ji podle ní dostat nějaký transexuál.

„Transgender komunita by měla mít nepochybně příležitost vyprávět své vlastní příběhy. Jsem vděčna za poučné a kritické rozhovory, které jsem vedla v posledních několika dnech. Budu i nadále naslouchat, vzdělávat a učit se z této chyby,“ dodala s tím, že chce podporovat rovnost příležitostí a rozmanitost před i za kamerou.

Na roli ženy, která se po změně pohlaví stala mužem, se přitom Halle Berry velmi těšila. Prohlašovala, že by se jí natáčení určitě moc líbilo. „Chci zažít ten svět, pochopit ho. Chci se do něho ponořit, jak jsem to udělala ve filmu Bruised. Zajímá mě, kdo byla tato žena. Bude to pravděpodobně můj další projekt, který bude vyžadovat, abych si ostříhala vlasy,“ řekla ještě před kritikou i ze strany transgender komunity.

Herečka si mimo jiné pochvalovala, že je to podle ní velmi silný ženský příběh. To se ovšem nelíbilo aktivistům, kteří jí vyčetli, že jde rozhodně o příběh muže.