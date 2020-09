Koukalová oznámila rozchod s manželem. Rozvod je už jen formalita, uvedla

Milí přátelé,

ráda bych Vám něco sdělila.

Občas se stane, že se společná cesta dvou lidí rozdělí, a pak je načase pokračovat cestou jinou, vlastní. To je nyní i náš případ, můj a Petrův. Jako partneři jsme se rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod je tak „pouze“ formálním krokem. Ukázalo se, že naše představy o partnerském životě jsou odlišné. Možná jsme to pochopili až pozdě právě proto, že jsme na začátku našeho vztahu kvůli náročnému sportovnímu programu nesdí...leli stejnou domácnost a netrávili spolu tolik času. Věřím, že si ze společného času, přeci jenom šest let není krátká doba, neseme nejen důležitou životní zkušenost, ale především mnoho pozitivních zážitků a pěkných chvil. Vzhledem k tomu, že jsme dva rozumní lidé a mluvíme spolu, doufám, že se i po oficiálním rozhodnutí odejít z manželství, dokážeme domluvit a pokračovat v přátelském duchu. Nyní bych se ráda soustředila především na svou rodinu a práci, která mě čeká. Věřím, že to pochopíte a budete nám oběma držet palce.

Krásný večer všem*