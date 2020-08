Dcera po Cobainovi utratila z dědictví už 241 milionů. I kvůli závislosti

Frontman kapely Nirvana Kurt Cobain (†27) byl po většinu svého života závislý na tvrdých drogách. S nimi a s alkoholem zápasila také jeho manželka, zpěvačka Courtney Love (56). I jejich společná dcera Frances Bean Cobainová do závislostí spadla už jako nezletilá dívka. Před čtyřmi roky se začala léčit a už dva roky je podle jejích slov zcela čistá.

Otec jí před svou smrtí založil svěřenecký fond, z něhož dcera každý měsíc dostává na účet v přepočtu dva miliony korun. Frances Bean si však dlouho žila nad poměry a než začala abstinovat, stihla již do roku 2016 i kvůli své závislosti utratit v přepočtu 241 milionů korun, svěřila se muzikantova dcera v podcastu RuPaul: What’s The Tee?

Kurt Cobain se zastřelil v roce 1994. Malé Frances Bean byly tehdy pouhé dva roky. Dnes osmadvacetiletá žena tvrdí, že život v bohatství, které si ničím nezasloužila a které jí odkázal člověk, kterého v podstatě vůbec neznala, jí připravil těžkou zkoušku v podobě života v pokušení.

„Jediný způsob života, který jsem znala, byl extrémní život v bohatství s různými výstřelky. Utrácela jsem za drogy i za úplně zbytečné nesmysly. Objednávala jsem si například pro běžné desetiminutové jízdy taxíkem ty nejluxusnější nejdražší limuzíny a podobně. Nakonec jsem všeho nechala a začala abstinovat. Uvědomila jsem si, že je jedno, kolik peněz máte k dispozici, nic netrvá věčně,“ vysvětluje Cobainová.

Její vztah k penězům po otci popisuje jako zvláštní, protože si je sama nevydělala. „Je to jako nějaká obří psychická půjčka, které se nikdy nezbavím. Mám téměř pocit provinění, protože jsou to peníze od někoho, koho si nepamatuji, nehledě na to, že jsem si ty peníze ničím nezasloužila,“ tvrdí dnes Frances Bean.



Ta se musela po mnoha letech zbavit vlivu své matky Courtney Love, se kterou měla vždy velmi složitý vztah a která se na jejích penězích po otci snažila přiživit. Složitý vztah měla Frances Bean také se svým manželem Isaiahem Silvou (35), členem kapely The Eeries, kterého si brala jako dvaadvacetiletá po tříleté známosti. Vydrželi spolu dva roky.

„Vdala jsem se, protože jsem se v sedmnácti odstěhovala od mámy a potkala kluka, díky kterému jsem se cítila konečně normálně. Celá ta idea manželství byla vlastně hlavně má touha po stabilitě a bezpečí. Po tom všem, co mi chybělo, když jsem žila s mámou,“ řekla v minulosti Cobainová. Během rozvodu přišla nejen o spoustu peněz, které musela Silvovi vyplatit, ale také o kytaru po svém otci, kterou soud nakonec přidělil jejímu exmanželovi.

Frances Bean Cobainová jde momentálně ve šlépějích svého otce a věnuje se muzice.