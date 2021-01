V Slunečné vystřídala těhotnou Arichtevu, nyní Josefíková sama čeká miminko

Do seriálu Slunečná nastoupila Eva Josefíková, aby nahradila těhotnou kolegyni Veroniku Arichtevu. Netrvalo to však ani rok a sama herečka je teď těhotná. Značnou chvíli se jí to dařilo před veřejností držet pod pokličkou.

„Bylo fajn, že těhotenství bylo připravené už od Verči Arichtevy a moje břicho rostlo skrytě pod tím molitanovým, kterým mě vycpávali v kostymérně. Přiznám se, že mi právě toto dlouho pomáhalo udržet mé skutečné těhotenství v tajnosti,“ prozrazuje herečka, která stále pokračuje v natáčení.

„Natáčí se mi dobře, po fyzické stránce je mi fajn. Dokonce už natáčíme i scény s miminkem, které Denisa nedávno porodila. Takže tu mám takové malinké trenažérky,“ usmívá se Eva Josefíková, která slíbila, že pokud to půjde, z placu jen tak nezmizí. „Zatím mám v plánu natáčet do dubna, pokud tedy bude vše v pořádku. A pak? Ať se diváci nechají překvapit.“

Pro jejího kolegu Maroše Kramára to ovšem znamená, že už podruhé bude řešit tu samou situaci. „Jsem překvapený, ale mám velkou radost. Jsem rád, že jsem u toho, když se rodí zdravé, krásné děti. Takže herečky, které nemůžou mít děti, ať se hlásí k nám do Slunečné,“ dodává s humorem Maroš Kramár, který představoval seriálového partnera Veroniky Arichtevy a nyní Evy Josefíkové. „Na druhou stranu mám trochu obavu, aby se se mnou herečky nebály hrát.“