Na pětačtyřicet jsem vypadala už od patnácti, žertuje Eva Holubová

„No bylo mi šedesát. Byla docela klidná než mi Klepl, který měl šedesátku o rok dřív, řekl, že je to velká změna, a že pozoruje, jak ztratil testosteron. Díval se prý na pořad pro ženy, kde o tom mluvili. Tím mě tedy znervózněl,“ vtipkovala herečka v primácké Show Jana Krause.

Její obavy ovšem pominuly, když viděla dokument Život začíná až po stovce o paní ze Švédska, které je 102 let a je velmi čilá. Učí sedmdesátnice pracovat s počítačem a má i další aktivity.

„A do toho mi naše poradkyně na metabolic balance potvrdila, že je to možné, protože se lidské buňky mohou vyvíjet do 140, takže nejsem ještě ani za půlkou!“ prohlásila s tím, že se jinak moc nepozoruje, neboť na pětačtyřicet vypadala už od patnácti.

To se ovšem moderátor Jan Kraus, kterého s herečkou pojí dlouholeté přátelství, snažil vyvrátit a ukázal starou fotografii z jedné divadelní pouti, na nichž Eva Holubová kdysi vystupovala, a kde jí to moc sluší.

„Moje dcera Karolína mi taky pořád říká, jak jsem byla krásná. Ale proč to teda tehdy neříkal nikdo okolo. Co všechny ty nešťastné lásky?“ smála se herečka. „Bylo to tak: byl zástup krásných mužů, které jsem milovala já. A pak pár sympatických, spíš takových troubů, kteří milovali mě. Ale já jsem zjistila, že je mi líp spíš s těmi krásnými, i když nejsem milována, než s tím blbečkem, který mě miluje, ale s kterým se nudím. Takže jsem si zvykla na nešťastné lásky.“