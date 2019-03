V době natáčení Hry o trůny mi dvakrát operovali mozek, svěřila se Emilia Clarke

Emilia Clarke se svěřila s tím, že od začátku roku 2011 přežila dvě život ohrožující krvácení do mozku. „Ve chvíli, kdy se zdálo, že se naplní všechny mé dětské sny, jsem téměř přišla o svou mysl i o život. Nikdy jsem o tom nemluvila veřejně, ale teď nastal ten správný čas,“ uvedla herečka v eseji A Battle for My Life, publikováné v americkém magazínu The New Yorker.

První nepříjemnou zkušenost prožila Clarke v únoru 2011 krátce poté, co dotočila první řadu seriálu Hra o trůny. Během cvičení s osobním trenérem náhle pocítila ostrou bolest v hlavě.

„Přišla při jednom z cviků. Snažila jsem se ji ignorovat a pak jsem požádala trenéra o krátkou přestávku. Došla jsem stěží na toaletu a padla na kolena. Bolest se ale stále zhoršovala. V tu chvíli jsem už tušila, že to má něco společného s mozkem,“ vzpomíná herečka.

„Na chvíli jsem se snažila zbavit bolesti i nevolnosti a zkoušela jsem hýbat prsty. Mimo jiné jsem se snažila vybavit si i některé věty ze scénáře Hry o trůny,“ prozradila Clarke.



Magnetická rezonance následně potvrdila, že jde o aneurysma, tedy výduť mozkové tepny, která vyžaduje okamžitou operaci. Následně strávila herečka čtyři dny na jednotce intenzivní péče a týden na pooperačním oddělení.

„Po zákroku bohužel nešlo vše úplně hladce. V jednu chvíli jsem po dotazu sestřičky dokonce zjistila, že si nedokážu vybavit, jak se jmenuji. Mé celé jméno je Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke, ale nemohla jsem si na něj vzpomenout. Místo toho se mi z úst vyvalila nesmyslná snůška slov a já zpanikařila,“ napsala herečka ve zmíněné eseji.

Minulý týden Clarke ozámila vznik charitativní nadace SameYou. Klade si za cíl pomáhat pacientům, kteří se, stejně jako ona, zotavují po operacích mozku a mozkových mrtvicích.

Závěrečná řada seriálu Hra o trůny startuje letos 14. dubna.